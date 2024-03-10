ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن نسبة الأجانب الذين اشتروا عقارات في كوريا الجنوبية العام الماضي بلغت مستوى قياسيا، بقيادة المشترين الصينيين.

وأكمل ما مجموعه 15.600 أجنبي شراء العقارات في كوريا الجنوبية في عام 2023، وهو ما يمثل رقما قياسيا بنسبة 0.9% من إجمالي عمليات الاستحواذ على الأراضي، وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة التسجيل العقاري عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا، والتي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

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وشهدت نسبة المشترين الأجانب في سوق العقارات في كوريا الجنوبية زيادة مطردة منذ أن بدأت المحكمة الكورية الجنوبية في جمع هذه البيانات في عام 2010.

وسجلت النسبة 0.2% في عام 2010، ثم ارتفعت إلى 0.33% في عام 2014، و0.64% في عام 2018، و0.75% في عام 2022.

حسب الدولة، بلغ إجمالي عدد الصينيين الذين اشتروا العقارات في البلاد 11 ألفا في العام الماضي، وهو ما يمثل 72.9% من جميع المشترين الأجانب في البلاد، يليهم الأمريكيون بـ 7.800 والكنديين بـ 1.600.

وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 12 ألف أجنبي قاموا بشراء العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق، وهو ما يمثل حصة قدرها 1.21% في هذا القطاع.

وفي إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سيئول، شكل المشترون غير الكوريين 2.09% من إجمالي المعاملات السكنية، وبلغت النسبة 1.7% في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، و1.67% في إقليم غيونغغي، وفقا للبيانات.

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