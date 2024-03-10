ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن نسبة الأجانب الذين اشتروا عقارات في كوريا الجنوبية العام الماضي بلغت مستوى قياسيا، بقيادة المشترين الصينيين.
وأكمل ما مجموعه 15.600 أجنبي شراء العقارات في كوريا الجنوبية في عام 2023، وهو ما يمثل رقما قياسيا بنسبة 0.9% من إجمالي عمليات الاستحواذ على الأراضي، وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة التسجيل العقاري عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا، والتي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.
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وشهدت نسبة المشترين الأجانب في سوق العقارات في كوريا الجنوبية زيادة مطردة منذ أن بدأت المحكمة الكورية الجنوبية في جمع هذه البيانات في عام 2010.
وسجلت النسبة 0.2% في عام 2010، ثم ارتفعت إلى 0.33% في عام 2014، و0.64% في عام 2018، و0.75% في عام 2022.
حسب الدولة، بلغ إجمالي عدد الصينيين الذين اشتروا العقارات في البلاد 11 ألفا في العام الماضي، وهو ما يمثل 72.9% من جميع المشترين الأجانب في البلاد، يليهم الأمريكيون بـ 7.800 والكنديين بـ 1.600.
وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 12 ألف أجنبي قاموا بشراء العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق، وهو ما يمثل حصة قدرها 1.21% في هذا القطاع.
وفي إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سيئول، شكل المشترون غير الكوريين 2.09% من إجمالي المعاملات السكنية، وبلغت النسبة 1.7% في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، و1.67% في إقليم غيونغغي، وفقا للبيانات.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958085
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