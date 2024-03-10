المركزى: التضخم الأساسى يسجل مستويات تاريخية فى فبراير على أساس شهرى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى على أساس شهرى لأعلى مستوى على الإطلاق فى السجلات المتاحة فى البنك المركزى خلال فبراير الماضى ليسجل 13.2% فيما سجل على أساس سنوى 35%.

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 11.4% في فبراير 2024 مقابل معدل بلغ 6.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في يناير 2024.

موضوعاتالبورصة تقفز 5.17% مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية الحكومة توقع عقود إدارة المكونات السياحية والفندقية لموقع“التجلي الأعظم” “التنمية المحلية” يمول مشروعات بـ27.3 مليون جنيه في 22 محافظة