المركزى: التضخم الأساسى يسجل مستويات تاريخية فى فبراير على أساس شهرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى على أساس شهرى لأعلى مستوى على الإطلاق فى السجلات المتاحة فى البنك المركزى خلال فبراير الماضى ليسجل 13.2% فيما سجل على أساس سنوى 35%.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 11.4% في فبراير 2024 مقابل معدل بلغ 6.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في يناير 2024.
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