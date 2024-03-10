%45.7 نموًا بتراخيص السيارات الجديدة خلال فبراير على أساس سنوى

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عدد المركبات الجديدة التى تم التأمين عليها إجباريا ورخصت خلال شهر فبراير الماضى بنحو 24.8 ألف سيارة مقارنة مع نحو 17 ألف سيارة تم ترخيصها خلال شهر فبراير من العام المنتهى 2023، بنمو 45.7%.

وأشارت فى تقرير لها إلى أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية بلغ نحو 3.9 ألف مركبة من طراز 2021، وأكثر من 6 آلاف مركبة طراز 2022، و5.6 ألف مركبة طراز 2023، و 9.2 ألف مركبة طراز 2024، ومركبة واحدة موديل 2025.

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أضافت أن عدد السيارات الملاكى الجديدة والتى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ نحو 8.2 ألف سيارة ((ملاكي)) من بينها 246 سيارة طراز 2021، و539 سيارة طراز 2022، و1.9 سيارة طراز 2023، و5.5 سيارة طراز 2024، وسيارة واحدة 2025.

وذكر، أن الدراجات النارية بلغ إجمالى الأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14.5 ألف دراجة نارية من بينها 3.4 ألف دراجة 2021، و4.9 ألف دراجة 2022، و3.2 ألف دراجة 2023، و2.7 دراجة 2024.

وسجلت سيارات النقل نحو 1.2 سيارة صدر لها وثائق تأمينية، ومن بينها 83 سيارة 2021، و 252 سيارة 2022، و232 سيارة 2023، و574 سيارة 2024.

ولفت التقرير إلى تصدر العلامة التجارية ((مرسيدس)) الترتيب العام فى عدد المركبات حيث بلغت 863 سيارة، وفى المركز الثانى ((شيفروليه)) بواقع 790 سيارة، وفى المركز الثالث ((كيا)) بنحو 733 سيارة، والمركز الرابع ((هيونداى)) بنحو 711 سيارة، وفى المركز الخامس ((شيرى)) بنحو 648 سيارة، وفى المركز السادس ((تويوتا)) بنحو 559 سيارة، وفى المركز السابع ((إم جى)) بنحو 492 سيارة، وفى المركز الثامن ((سكودا)) بنحو 400 سيارة، وفى المركز التاسع ((فولكس فاجن)) بنحو 386 سيارة، وفى المركز العاشر ((نيسان)) بنحو 363 سيارة.