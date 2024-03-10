%45.7 نموًا بتراخيص السيارات الجديدة خلال فبراير على أساس سنوى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عدد المركبات الجديدة التى تم التأمين عليها إجباريا ورخصت خلال شهر فبراير الماضى بنحو 24.8 ألف سيارة مقارنة مع نحو 17 ألف سيارة تم ترخيصها خلال شهر فبراير من العام المنتهى 2023، بنمو 45.7%.
وأشارت فى تقرير لها إلى أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية بلغ نحو 3.9 ألف مركبة من طراز 2021، وأكثر من 6 آلاف مركبة طراز 2022، و5.6 ألف مركبة طراز 2023، و 9.2 ألف مركبة طراز 2024، ومركبة واحدة موديل 2025.
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أضافت أن عدد السيارات الملاكى الجديدة والتى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ نحو 8.2 ألف سيارة ((ملاكي)) من بينها 246 سيارة طراز 2021، و539 سيارة طراز 2022، و1.9 سيارة طراز 2023، و5.5 سيارة طراز 2024، وسيارة واحدة 2025.
وذكر، أن الدراجات النارية بلغ إجمالى الأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14.5 ألف دراجة نارية من بينها 3.4 ألف دراجة 2021، و4.9 ألف دراجة 2022، و3.2 ألف دراجة 2023، و2.7 دراجة 2024.
وسجلت سيارات النقل نحو 1.2 سيارة صدر لها وثائق تأمينية، ومن بينها 83 سيارة 2021، و 252 سيارة 2022، و232 سيارة 2023، و574 سيارة 2024.
ولفت التقرير إلى تصدر العلامة التجارية ((مرسيدس)) الترتيب العام فى عدد المركبات حيث بلغت 863 سيارة، وفى المركز الثانى ((شيفروليه)) بواقع 790 سيارة، وفى المركز الثالث ((كيا)) بنحو 733 سيارة، والمركز الرابع ((هيونداى)) بنحو 711 سيارة، وفى المركز الخامس ((شيرى)) بنحو 648 سيارة، وفى المركز السادس ((تويوتا)) بنحو 559 سيارة، وفى المركز السابع ((إم جى)) بنحو 492 سيارة، وفى المركز الثامن ((سكودا)) بنحو 400 سيارة، وفى المركز التاسع ((فولكس فاجن)) بنحو 386 سيارة، وفى المركز العاشر ((نيسان)) بنحو 363 سيارة.
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