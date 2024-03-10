تطوير مصر تستثمر 10 مليارات جنيه خلال 2024 لتطوير محفظة مشروعاتها

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة تطوير مصر، عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 10 مليارات جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 65% عن المنفذة العام الماضي.

وتعتزم شركة تطوير مصر ضخ مبلغ الـ10 مليارات جنيه للإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة المختلفة وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المتفق عليها.

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وتستهدف الشركة تنويع الأنشطة الاستثمارية وتنمية محفظة مشروعاتها غير السكنية عن طريق إضافة مكونات فندقية وإدارية وتعليمية وتجارية وترفيهية تخلق جودة حياة داخل مشروعاتها وتعظم العوائد لعملائها ومستثمريها وجميع شركائها.

وحققت شركة تطوير مصر مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 مسجلة 25 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 300%، كما نجحت في تسليم 1500 وحدة سكنية خلال العام الماضي.

وتعتزم الشركة الارتفاع بعدد الوحدات المسلمة إلى 2000 وحدة خلال 2024 بمشروعات إلمونت جلالة، وفوكا باي، ودي باي وبلومفيلدز خلال العام الحالي.