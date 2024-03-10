تطوير مصر تستثمر 10 مليارات جنيه خلال 2024 لتطوير محفظة مشروعاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة تطوير مصر، عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 10 مليارات جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 65% عن المنفذة العام الماضي.
وتعتزم شركة تطوير مصر ضخ مبلغ الـ10 مليارات جنيه للإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة المختلفة وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المتفق عليها.
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وتستهدف الشركة تنويع الأنشطة الاستثمارية وتنمية محفظة مشروعاتها غير السكنية عن طريق إضافة مكونات فندقية وإدارية وتعليمية وتجارية وترفيهية تخلق جودة حياة داخل مشروعاتها وتعظم العوائد لعملائها ومستثمريها وجميع شركائها.
وحققت شركة تطوير مصر مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 مسجلة 25 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 300%، كما نجحت في تسليم 1500 وحدة سكنية خلال العام الماضي.
وتعتزم الشركة الارتفاع بعدد الوحدات المسلمة إلى 2000 وحدة خلال 2024 بمشروعات إلمونت جلالة، وفوكا باي، ودي باي وبلومفيلدز خلال العام الحالي.
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