غياب المستورد يضاعف الطلب على الفانوس المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) أدى استمرار حظر استيراد الفوانيس الصينى للعام الرابع على التوالى، إلى انتعاش مبيعات الفانوس المصرى، حيث شهد الموسم الحالى تنوع كبير فى الأشكال والأحجام لتلبية أذواق المستهلكين.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 232 لسنة 2015 لوقف استيراد فوانيس رمضان والاعتماد على الصناعة المحلية.

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قال حمدى عبدالرحيم، صاحب شركة ((ميرامار لصناعة الفوانيس))، إنه ضاعف طاقته الإنتاجية بعد صدور قرار الحظر بأكثر من 90%.

أضاف عبدالرحيم، أن مبيعات شركته خلال العام الماضى بلغت 400 ألف فانوس، مقابل 250 ألفاً فى 2016 وهو أعلى مستوى وصلت له منذ إنشائها عام 2000، مستهدفًا زيادة مبيعات هذا العام بنسبة 25%.

أشار إلى أن 70% من إنتاجه فوانيس كبيرة يتراوح طولها بين 32 سم و65 سم، و30% فوانيس صغيرة.

أوضح أن مصنعى الفوانيس الصغيرة هم الأكثر استفادة من القرار، بسبب إقبال الأطفال على شرائه بعكس الفانوس الكبير المقتصر بيعه على فئة محددة.

قال عبدالله إبراهيم صاحب مصنع فوانيس، إن قرار منع الحظر دفعه إلى إنشاء مصنع للفوانيس، ولعب أطفال، مشيرا إلى أن هذا العام هو الثانى على إنشاء المصنع، حيث استطاع أن يحقق مبيعات بنسبة 70% من حجم الإنتاج والذى تراوح بين 150 و160 ألف فانوس.

أضاف أنه ضاعف طاقته الإنتاجية هذا العام بنسبة 50%، أى ما يعادل 250 ألف فانوس مقابل 160 ألفاً، متوقعًا نفاد كافة الكميات وذلك لارتفاع معدل السحب من قبل تجار الجملة والتجزئة منتصف الشهر الماضى.

وقال إن الأسعار تبدأ من 40 جنيها وحتى 900 جنيه، وذلك على حسب الحجم، ومكونات الفانوس ((خرز، خشب، بلاستيك، أحجار كريمة)).

وقال بركات صفا مستورد فوانيس، إن بعض المستوردين يتحايل على قرار الحظر، باستيراده مفكك تحت مسمى ((لوازم فانوس))، ويتم تجميعه وبيعه فى الأسواق على أنه مصري.

وقدر استيراد الفوانيس قبل الحظر بنسبة 90%، فى حين أنه امتنع عن الاستيراد واتجه منذ عامين إلى التصنيع المحلى بنسبة 100%، مؤكدًا أنه لا يستورد إلا اسطوانة الصوت التى توضع بالفانوس فقط.

قال خالد حسين صاحب معرض فوانيس، إن الإقبال على الشراء فى تزايد منذ بداية شهر شعبان الحالى، متوقعًا زيادة فى المبيعات هذا العام.

أشار إلى زيادة الأسعار بنسبة 20% على العام الماضى، بسبب الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج من الصاج والزجاج والخرز، مشيرًا إلى أسعار الفانوس تتراوح بين 45 و300جنيه كأعلى سعر لديه.