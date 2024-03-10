((FUD)) تطرح مشروع ((أوكارديا)) باستثمارات 3 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة FUD للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة البطل للاستثمار العقارى، مشروع ((أوكارديا)) في مدينة العبور الجديدة، بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه.

وقال رضا كراس، رئيس مجلس إدارة شركة FUD للتطوير العقاري، إن مشروع“أوكارديا” بنشاط سكني تجاري إداري، على مساحة 10 أفدنة بمدينة العبور الجديدة.

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وأوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزاري للمشروع قبل طرحه بالسوق للعملاء، ومن المخطط تنفيذ المشروع وبدء تسليمه خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أهمية عنصر التسعير في دعم خطة الشركات لتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الراهنة، حيث يجب وضع تسعير دقيق يراعي تغير التكلفة مما يمكن الشركة من تنفيذ المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن شركة FUD للتطوير العقاري تسعى لتقديم منتجات عقارية متنوعة تراعي احتياجات العميل المحلي وفي نفس الوقت تراعي تطورات السوق العالمي.

وكشف عن خطة الشركة للعام الجاري؛ حيث تستهدف إطلاق 3 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومنها مشروع في مدينة الشروق.

وأضاف أن شركة FUD للتطوير العقاري تستهدف الوصول بمحفظة استثماراتها إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يقوم على خطة توسعية طموحة تحقق التنوع في المشروعات التي تنفذها الشركة والمدن التي تتواجد بها، فالشركة تستهدف التوسع في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بالإضافة لإحدى المدن الساحلية.