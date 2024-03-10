((FUD)) تطرح مشروع ((أوكارديا)) باستثمارات 3 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة FUD للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة البطل للاستثمار العقارى، مشروع ((أوكارديا)) في مدينة العبور الجديدة، بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه.
وقال رضا كراس، رئيس مجلس إدارة شركة FUD للتطوير العقاري، إن مشروع“أوكارديا” بنشاط سكني تجاري إداري، على مساحة 10 أفدنة بمدينة العبور الجديدة.
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وأوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزاري للمشروع قبل طرحه بالسوق للعملاء، ومن المخطط تنفيذ المشروع وبدء تسليمه خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أهمية عنصر التسعير في دعم خطة الشركات لتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الراهنة، حيث يجب وضع تسعير دقيق يراعي تغير التكلفة مما يمكن الشركة من تنفيذ المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن شركة FUD للتطوير العقاري تسعى لتقديم منتجات عقارية متنوعة تراعي احتياجات العميل المحلي وفي نفس الوقت تراعي تطورات السوق العالمي.
وكشف عن خطة الشركة للعام الجاري؛ حيث تستهدف إطلاق 3 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومنها مشروع في مدينة الشروق.
وأضاف أن شركة FUD للتطوير العقاري تستهدف الوصول بمحفظة استثماراتها إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يقوم على خطة توسعية طموحة تحقق التنوع في المشروعات التي تنفذها الشركة والمدن التي تتواجد بها، فالشركة تستهدف التوسع في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بالإضافة لإحدى المدن الساحلية.
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