أوروبا تواجه أزمة قدرة تنافسية مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) عززت الولايات المتحدة تفوقها في مجال الإنتاجية على أوروبا، مما أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من مواجهة“أزمة تنافسية” ، إذ يدعو صُناع السياسات إلى زيادة الاستثمار العام والخاص.

أظهرت بيانات جديدة صدرت مؤخرًا، أن إنتاجية منطقة اليورو انخفضت بنسبة 1.2% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% الفترة نفسها.

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وكان نمو إنتاجية العمل في الولايات المتحدة أكثر من ضعف نظيره في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في العقدين الماضيين.

وقال بارت فان آرك، المدير الإداري لمعهد الإنتاجية في المملكة المتحدة:“على المدى الطويل، من المتوقع أن يكون نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة أعلى منه في أوروبا.. أوروبا لا تظهر نفس الديناميكية، وهذا يؤدي إلى اتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

يزعم بعض الاقتصاديين أن نمو الولايات المتحدة أسرع من منطقة اليورو، جزئياً لأن سكانها أصغر سناً، وينموون بسرعة أكبر، ويعملون لساعات أطول، لكن جزءاً كبيراً من فجوة الإنتاج يرجع إلى أن المواطنين الأمريكيين ينتجون أيضاً المزيد عن كل ساعة يعملون فيها، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وينظر صُناع السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى هذا الاتجاه باعتباره مثيرًا للقلق بشكل كبير، ويعكس الفشل طويل الأمد في مواكبة مستويات الاستثمار في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج لكل ساعة عمل، وهو مقياس قياسي لإنتاجية العمل، نما بأكثر من 6% في قطاع الأعمال غير الزراعي بالولايات المتحدة منذ 2019، وهذا يفوق بكثير منطقة اليورو والمملكة المتحدة، اللتان شهدتا نموًا بنحو 1% خلال الفترة نفسها.

جاءت القفزة الأخيرة في الإنتاجية الأمريكية بعد حوافز مالية ضخمة تركزت على الصناعة الخضراء، وفترة محمومة من إعادة التوظيف، وارتفاع إنشاء الأعمال التجارية الجديدة.

وعلى النقيض من ذلك، تلقت منطقة اليورو دعماً مالياً أقل من الحكومات، فيما عانت من ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا. كما أن تشتت الأسواق المالية في أوروبا، والسياسة المالية والتنظيمية، يجعلها أكثر عرضة للضغوط الخارجية من الولايات المتحدة.

وقال محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس :“عندما تتعرض أوروبا لصدمة، فإنها تصبح مجزأة، لذا لا تستجيب بشكل متماسك مثل الولايات المتحدة”.

ورغم أن العوامل قصيرة الأجل غذت بلا شك انتعاش الولايات المتحدة، فإن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الأمر أكبر من ذلك.

وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة التأمين“أكسا”:” أوقفنا الإنتاجية في منطقة اليورو. بما أن الارتفاع استمر لفترة طويلة، فنحن بحاجة للتفكير في احتمال حدوث شيء هيكلي”.

ويشير مويك إلى أنه إذا استمرت إنتاجية منطقة اليورو في التخلف عن الولايات المتحدة بنفس القدر، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل بمقدار 1% كل عام.

قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الشهر الماضي، إن سد فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة هو الأمر“الأكثر إلحاحاً من ذي قبل” بالنسبة لزعماء منطقة اليورو، فهذا ضروري لمعالجة“أزمة القدرة التنافسية”، حيث يواجه المصنعون في الاتحاد الأوروبي أسعار طاقة أعلى وتحديات أكبر في القوى العاملة مقارنة بنظرائهم الأمريكيين أو الصينيين.

ويشعر البنك المركزي الأوروبي أيضاً بالقلق من أن انخفاض الإنتاجية سيزيد من خطر بقاء التضخم مرتفعاً من خلال رفع تكاليف العمالة لشركات منطقة اليورو، في وقت يفكر فيه في الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة التي بلغت ارتفاعاً قياسياً.

وأفادت شنابل أن أحد الأسباب الجذرية لضعف منطقة اليورو، هو فشلها في جني الفوائد الرقمية بالطريقة نفسها التي اتبعتها الولايات المتحدة في مرحلة سابقة، موضحة أن تعزيز المنافسة سيكون جزءًا من الحل، لكنها

دعت أيضًا إلى تنفيذ أسرع وأكثر فعالية لبرنامج الجيل القادم للاستثمار العام التابع للاتحاد الأوروبي.

أدت اتجاهات سوق العمل إلى تفاقم التباين في الإنتاجية.

وقالت أريان كورتيس، من شركة“كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية، إن أرباب العمل في الولايات المتحدة يميلون إلى الأتمتة بشكل أسرع عندما يكون العمال نادرين، فيما ركز الأوروبيون“على توظيف العمال لسد الفجوات، ربما حتى لو كان هناك عدم تطابق في المهارات”.

ليس كل خبراء الاقتصاد مقتنعين بأن القوة التي حققتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تشكل دليلاً على التحول الهيكلي.

قال كبير الاقتصاديين في“يوني كريديت”، إريك نيلسن، إن الضعف الحالي في منطقة اليورو هو“ظاهرة إحصائية”، إذ يتمسك أرباب العمل الذين واجهوا صعوبات في التوظيف في مرحلة ما بعد كوفيد، بالعمال في فترة الانكماش الاقتصادي.

ويمكن أن تنتعش الإنتاجية- لأسباب غير مرغوب فيها- إذا ضغطت سياسة البنك المركزي الأوروبي الصارمة على الطلب حتى يُسرح العمال في نهاية المطاف.

وعلى النقيض ، كان الطلب أكثر انخفاضًا في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، و انزلق الاقتصاد إلى ركود فني في الربع الرابع.