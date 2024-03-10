الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنظم مسيرة حاشدة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريمن /PNN / نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها وعدد من المتضامنين الألمان تظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الهمجي، واستنكارا لجرائم القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، يتقدمها رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها السيد سامر بلال أصلان، ورئيس "جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية د.ديتلف غريشي، وعدد من الناشطين الألمان وممثلو جمعيات حقوق الإنسان، وجماهير حاشدة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية،
أمس السبت حيث جابت التظاهرة شوارع المدينة، رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية واللافتات المعبرة
عن تضامنهم ومساندتهم لأهالي غزة،
وطالب المتحدثون في التظاهرة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ووقف لتدمير شامل لقطاع غزة.
من جهته ندد رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها السيد سامر بلال أصلان بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ ١٥٧ يوما على التوالي، وقال ان أطفال غزة يموتون جوعا وكل غزة تقتل بحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي بالوقف الفوري للعدوان الهمجي الصهيوني الذي يستهدف المدنيين من النساء والاطفال والشيوخ.
وتخلل التظاهرة الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلي الذي يرتكب افظع المجازر والجرائم، والمؤيدة للشعب الفلسطيني بشرعية وعدالة قضيته وحقه بإقامة دولته على أرضه المحتلة، ورفعت بالتظاهرة دمى للرئيس الأميركي والمستشار الألماني ورئيس وزراء إسرائيل على شكل مصاصي الدماء.
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