الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنظم مسيرة حاشدة تضامنا مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بريمن /PNN / نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها وعدد من المتضامنين الألمان تظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الهمجي، واستنكارا لجرائم القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، يتقدمها رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها السيد سامر بلال أصلان، ورئيس "جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية د.ديتلف غريشي، وعدد من الناشطين الألمان وممثلو جمعيات حقوق الإنسان، وجماهير حاشدة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية،أمس السبت حيث جابت التظاهرة شوارع المدينة، رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية واللافتات المعبرةعن تضامنهم ومساندتهم لأهالي غزة،

وطالب المتحدثون في التظاهرة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ووقف لتدمير شامل لقطاع غزة.

من جهته ندد رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها السيد سامر بلال أصلان بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ ١٥٧ يوما على التوالي، وقال ان أطفال غزة يموتون جوعا وكل غزة تقتل بحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي بالوقف الفوري للعدوان الهمجي الصهيوني الذي يستهدف المدنيين من النساء والاطفال والشيوخ.

وتخلل التظاهرة الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلي الذي يرتكب افظع المجازر والجرائم، والمؤيدة للشعب الفلسطيني بشرعية وعدالة قضيته وحقه بإقامة دولته على أرضه المحتلة، ورفعت بالتظاهرة دمى للرئيس الأميركي والمستشار الألماني ورئيس وزراء إسرائيل على شكل مصاصي الدماء.