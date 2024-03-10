د. ابو هولي استئناف اربع دول رئيسية تمويلها للأونروا صفعة للجهود الإسرائيلية ومخططها الرامي الى تصفيتها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي استئناف مملكة السويد تمويلها المخصص للاونروا بقيمة 400 مليون كرونة ( 40 مليون دولار).

وقال أبو هولي، في بيان، اليوم الاحد، ان الحكومة السويدية، تبرعت 200 مليون كرونة (20 مليون دولار) كدفعة اولى من مساهمتها المالية التي تم تخصيصها للاونروا،

والتي تقدر ب

400 مليون كرونة (40 مليون دولار) لعام 2024 داعيا الى سرعة استكمال المساهمة وعدم ربطها بالتقدم المنجز في التدابير التي التزمت بها الاونروا فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وتعزيز المراجعة الخارجية للموظفين.

واشار الى إن "الدعم السويدي مهم وسيكون له اثر ايجابي باتجاه دفع الدول المانحة التي علقت تمويلها الى اعادة النظر في قرارها كون السويد شريك رئيسي للاونروا والجهة المانحة التي تقود التحرك الدولي تجاه حشد الموارد المالية للاونروا واستضافتها ورعايتها مع المملكة الاردنية للمؤتمرات الدولية ذات الصلة بدعم الاونروا.

ولفت إلى أن التمويل السويدي سيساهم في تخفيف حدة العجز المالي في ميزانية الاونروا الاعتيادية (البرامجية) للعام 2024

والتي تقدر 890 مليون دولار وسيمكن الاونروا

من القيام بواجباتها تجاه جموع اللاجئين الذي يقدر عددهم ب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني موزعين

في مناطق عملياتها الخمس .

وأكد د. ابو هولي بان استئناف كل من الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا وصولا الى مملكة السويد تمويلها للاونروا رسالة دعم لها، ويشكل صفعة للجهود الإسرائيلية التي تحاول التضييق على نشاطات الأونروا وقطع التمويل المالي عنها في إطار مخطط استهداف اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقهم المشروع في العودة.

ودعا الى عدم ترك الاونروا للشروط والتجاذبات السياسية والمالية، وإلى ضرورة العمل على زيادة تمويلها للقيام بمهامها الانسانية

التي تضاعفت مع ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار في ظل حرب الابادة والتجويع ضد قطاع غزة المتواصلة منذ خمسة شهور، والتدهور المعيشي في اوساط اللاجئين في مناطق عمليات الاونروا خاصة في لبنان وسوريا.

وطالب د. أبو هولي، الدول المانحة التي علقت أو خفضت تمويلها

للأونروا

إلى العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها، لتأمين تمويل كاف ومستدام لميزانية الأونروا للعام 2024 التي تواجه عجزا ماليا كبيرا.

وشدد أبو هولي على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به الأونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والاسهام في تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين وفي استقرار المنطقة مؤكدا بان الاونروا ستواصل عملها حسب ولايتها المحددة لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة الى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.

وفي ذات السياق رحب د. ابو هولي اعلان الحكومة الاسبانية عن تمويل اضافي للاونروا بقيمة 20 مليون يورو مخصصة لموازنتها الاعتيادية، مؤكدا بأن التمويل الاضافي سيساعد وكالة الأونروا في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على

تلبية الاحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية والمنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.