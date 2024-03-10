د. ابو هولي استئناف اربع دول رئيسية تمويلها للأونروا صفعة للجهود الإسرائيلية ومخططها الرامي الى تصفيتها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي استئناف مملكة السويد تمويلها المخصص للاونروا بقيمة 400 مليون كرونة ( 40 مليون دولار).
وقال أبو هولي، في بيان، اليوم الاحد، ان الحكومة السويدية، تبرعت 200 مليون كرونة (20 مليون دولار) كدفعة اولى من مساهمتها المالية التي تم تخصيصها للاونروا،
والتي تقدر ب
400 مليون كرونة (40 مليون دولار) لعام 2024 داعيا الى سرعة استكمال المساهمة وعدم ربطها بالتقدم المنجز في التدابير التي التزمت بها الاونروا فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وتعزيز المراجعة الخارجية للموظفين.
واشار الى إن "الدعم السويدي مهم وسيكون له اثر ايجابي باتجاه دفع الدول المانحة التي علقت تمويلها الى اعادة النظر في قرارها كون السويد شريك رئيسي للاونروا والجهة المانحة التي تقود التحرك الدولي تجاه حشد الموارد المالية للاونروا واستضافتها ورعايتها مع المملكة الاردنية للمؤتمرات الدولية ذات الصلة بدعم الاونروا.
ولفت إلى أن التمويل السويدي سيساهم في تخفيف حدة العجز المالي في ميزانية الاونروا الاعتيادية (البرامجية) للعام 2024
والتي تقدر 890 مليون دولار وسيمكن الاونروا
من القيام بواجباتها تجاه جموع اللاجئين الذي يقدر عددهم ب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني موزعين
في مناطق عملياتها الخمس .
وأكد د. ابو هولي بان استئناف كل من الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا وصولا الى مملكة السويد تمويلها للاونروا رسالة دعم لها، ويشكل صفعة للجهود الإسرائيلية التي تحاول التضييق على نشاطات الأونروا وقطع التمويل المالي عنها في إطار مخطط استهداف اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقهم المشروع في العودة.
ودعا الى عدم ترك الاونروا للشروط والتجاذبات السياسية والمالية، وإلى ضرورة العمل على زيادة تمويلها للقيام بمهامها الانسانية
التي تضاعفت مع ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار في ظل حرب الابادة والتجويع ضد قطاع غزة المتواصلة منذ خمسة شهور، والتدهور المعيشي في اوساط اللاجئين في مناطق عمليات الاونروا خاصة في لبنان وسوريا.
وطالب د. أبو هولي، الدول المانحة التي علقت أو خفضت تمويلها
للأونروا
إلى العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها، لتأمين تمويل كاف ومستدام لميزانية الأونروا للعام 2024 التي تواجه عجزا ماليا كبيرا.
وشدد أبو هولي على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به الأونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والاسهام في تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين وفي استقرار المنطقة مؤكدا بان الاونروا ستواصل عملها حسب ولايتها المحددة لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة الى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.
وفي ذات السياق رحب د. ابو هولي اعلان الحكومة الاسبانية عن تمويل اضافي للاونروا بقيمة 20 مليون يورو مخصصة لموازنتها الاعتيادية، مؤكدا بأن التمويل الاضافي سيساعد وكالة الأونروا في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على
تلبية الاحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية والمنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.
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