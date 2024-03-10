مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته غير ممكنة

MENAFN - Al Wakeel News)أكد مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن رؤية هلال رمضان "غير ممكنة" الأحد؛ وفقا لحسابات فلكية، مشيرا إلى أن هذه الحسابات أكدت تولّد الهلال بالفعل عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم.



وقال في تصريحات لـ "المملكة" إن "الهلال قد تولد بالفعل ظهر اليوم الأحد، وسيمكث بعد غروب شمس هذه الليلة مدة 13 دقيقة في سماء المملكة" مبينا أن ظروف متعلقة بإمكانية الرؤية من حيث شدة إضاءة الهلال وقربه من الشمس وبعده من الأرض وقربه من الأرض هي معايير يضعها العلماء الفلكيون في تحديد رؤية الهلال.



ويتحرى عموم المواطنين والمقيمين في الأردن، مساء الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بدعوة من مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، فيما تشير الجمعية الفلكية الأردنية إلى أن رؤية الهلال "غير ممكنة" الأحد.



وتفتح مديريات الإفتاء في كل المحافظات أبوابها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان، وقال الحسنات إن دائرة الإفتاء انتهجت منهجا علميا دقيقا في مراقبة الأهلة، يقوم على المعطيات العلمية ودراسة التقارير التي تقدمها الجهات ذات الاختصاص من علماء الفلك الذين يقومون بالحسابات الدقيقة لرصد الأهلة، وتدارس المعطيات العلمية لظروف رؤية الهلال في العالم الإسلامي على اختلاف المطالع.



وأشار الحسنات إلى أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يجتمع بعد غروب شمس الأحد، في جلسة خاصة لتدارس معطيات وظروف تولد وإمكانية رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.



"وضعنا بالتعاون مع لجنة الأهلة التابعة لدائرة الإفتاء العام، وعدد من الفلكيين وعلى رأسهم الجمعية الفلكية الأردنية، مجموعة من اللجان الفرعية التي ستتحرى الهلال؛ واحدة في ساحة المسجد الحسين بن طلال، ولجنة أخرى موجودة في شارع الستين في السلط، ولجنة في وادي رم، ولجنة أيضا في إربد وبعض المواقع الأخرى" وفق المفتي.



وأكد أن "اللجان تأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالرصد، إضافة إلى الحسابات الفلكية التي تبين إمكانية الرؤية من عدمها، وعرضها كاملة على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وبعد المداولة والمشاورة في الآراء، يتم الخروج بالإعلان عن مدى إمكانية إثبات هلال شهر رمضان إن يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء".



وعن رؤية الهلال في دول مجاورة، قال، إن دائرة الإفتاء العام ملتزمة بقرار المجمع الفقهي بتوحيد المطالع، موضحا أنه "عند ثبوت رؤية الهلال في أي دولة إسلامية نشترك معها في الليل والنهار، نثبت بداية الشهر ونهايته، ونشترط أن تكون الرؤية في ذلك البلد ممكنة من الناحية الفلكية العلمية؛ أي باعتماد الرؤية مع العلم".



"لا يجوز لنا أن نرفض المعطيات العلمية، وبالتالي لو كانت المعطيات العلمية الفلكية تقول بإمكانية الرؤية في أي بلد مجاور من بلاد المسلمين المحيطة بنا ورؤية بالفعل نحن ملتزمون بإعلان بداية الشهر ونهايته معهم" وفق الحسنات، مشيرا إلى أنه "إذا كانت المعطيات العلمية تنفي إمكانية رؤية الهلال في هذه البلاد وعندئذ ثبتت، فنحن حقيقة ليس في مقدورنا أن نخالف العلم ومقتضيات العلم الصحيح والعلم القطعي لشهادة شاهد ربما قد يكون قد أخطأ في رؤيته أو أخطأ في شهادته".



وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي إن رؤية هلال رمضان في الأردن والمنطقة العربية تبدو "غير ممكنة" يوم الأحد، بناء على الحسابات والمعطيات الفلكية للهلال.



وبين السكجي أن علم الفلك الحديث يعتبر الاقتران المركزي بداية الدورة القمرية (التولد أو المحاق) أو بداية الشهر القمري، موضحا أن الاقتران سيكون بالنسبة لمدينة عمّان وضواحيها في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد 10 آذار/ مارس 2024، ويمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس بنحو 13 دقيقة، ويكون عمره من الاقتران وحتى غروب الشمس 6 ساعات و40 دقيقة.



وحول الحالة الجوية خلال فترة تحري هلال شهر رمضان في الأردن، توقع طقس العرب أن يكون الطقس مستقرا وصافيا بوجه عام في أغلب المناطق، أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة البادية الجنوبية، قد تثير الغبار بشكل محلي في تلك المناطق.



وأضاف طقس العرب أن الأجواء ستكون مناسبة لرؤية هلال شهر رمضان؛ نظرا لغياب الغطاء السحابي والوضوح العالي في الرؤية الأفقية في أغلب المناطق.

