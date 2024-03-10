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الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية جنوب بيت لحم

3/10/2024 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم.


وأفاد المواطن الفلسطيني أحمد حسن طقاطقة وهو مالك إحدى الغرف الزراعية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتحديدا منطقة "ام سعيد" جنوب القرية، وسلمت اخطارات بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية تعود له ولشقيقيه محمد، ومحمود، بحجة عدم الترخيص.

وفا


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