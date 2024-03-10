الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية جنوب بيت لحم
التاريخ
3/10/2024 10:10:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم.
وأفاد المواطن الفلسطيني أحمد حسن طقاطقة وهو مالك إحدى الغرف الزراعية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتحديدا منطقة "ام سعيد" جنوب القرية، وسلمت اخطارات بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية تعود له ولشقيقيه محمد، ومحمود، بحجة عدم الترخيص.
وفا
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