توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأَّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعاً في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، اليوم الأحد، ضمَّ الوزارات والدَّوائر المعنيَّة وقيادات من القطاع الخاص لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.



واستهلَّ رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التَّهنئة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد ولأبناء الشَّعب الأردني والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



كما قدَّم رئيس الوزراء التحيَّة إلى أهلنا في فلسطين، آملاً أن يتوقَّف بحلول الشَّهر الفضيل العدوان الآثم والمستمر على أهلنا في قطاع غزَّة الذي يستهدف مقدَّراتهم ويُخلُّ بقواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي والمبادئ الأخلاقيَّة والإنسانيَّة.



وأشار الخصاونة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني الذي يسعى بدأب منذ اليوم الأوَّل لوقف مستدام لاطلاق النَّار، وضمان دخول المساعدات الإنسانيَّة التي كان لجلالته مساهمة مباشرة فيها من خلال استقلال طائرة عسكريَّة مرَّتين وإنزال المساعدات على أهلنا في غزَّة مؤكِّداً "لا نخال ولا نرى أيَّ قائد دولة يقوم بهذا الفعل المحفوف بالكثير من المخاطر فوق منطقة تشهد مثل هذا العدوان والعمليَّات الحربيَّة".



كما وجَّه رئيس الوزراء التحيَّة لقوَّاتنا المسلَّحة الباسلة - الجيش العربي، ونسور سلاح الجوّ الملكي الأردني على استمرارهم في هذه المهام الجويَّة الإغاثيَّة التي فتحت الباب أمام العديد من الدَّول الشَّقيقة والصَّديقة للمشاركة في هذه الإنزالات الجويَّة الإنسانيَّة التي تستهدف تلبية بعض الاحتياجات الإنسانيَّة لأهلنا في قطاع غزَّة الذين نحيِّيهم ونتضامن معهم وهم يرزحون تحت ظروف صعبة وتحت هذا العدوان الغاشم والمستمرّ.



وجدَّد موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الدَّاعي إلى الوقف الفوري للعدوان وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل كافٍ ومستدام والانتقال إلى الأفق السياسي الضَّروري الذي يكرِّس حلّ الدَّولتين وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة، مشيراً إلى أنَّه بغياب هذا الحلّ السِّياسي فإنَّ المنطقة ستنحدر إلى المزيد من دوَّامات العنف ولن يتحقَّق الاستقرار والتَّكامل الاقتصادي والرَّفاه لشعوب المنطقة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الأوضاع في غزَّة رتَّبت تحدِّيات إضافيَّة علينا جميعاً، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكان لها آثار تضخُّميَّة بفعل ارتفاع كُلف الشَّحن بفعل ارتفاع حجم المخاطر في بعض الممرَّات الملاحيَّة ومن ضمنها البحر الأحمر، والتي دعت التجَّار إلى عكس هذه الكُلف على السِّلع لأنَّ الحراك العامّ والمشروع والطَّبيعي للتُّجَّار يقوم على تحقيق الرِّبح.



ووجَّه رئيس الوزراء في هذا الصَّدد التحيَّة إلى قطاعنا الخاص التِّجاري والصِّناعي والزِّراعي والخدماتي الذي كان دائماً، في جُلِّه وسواده الأعظم على قدر عالٍ جدَّاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة والأداء الوطني الرَّفيع في كلِّ المفاصل الوطنيَّة، وعبر كلِّ التحدِّيات التي واجهناها معاً في عهد هذه الحكومة خلال السَّنوات الثَّلاث والنِّصف الأخيرة، وقبلها في عهد حكومات سابقة، وكانوا دائماً في جُلِّهم الأعظم كتفاً بكتف في إطار هذا الجهد التَّكاملي ونؤوا بأنفسهم عن محاولة يربحوا بأكثر من هوامش الرِّبح المشروع عندما تحلُّ بنا أيُّ أزمات أو مصاعب أو تحدِّيات.



وأشار إلى أنَّه يفخر بمداخلات الكثير من ممثِّلي القطاعات الزِّراعيَّة والتَّجاريَّة والصِّناعيَّة عبر وسائل الإعلام، سواءً من غرف الصِّناعة أو التِّجارة أو الهيئات الممثِّلة للقطاع الزِّراعي أو قطاع الخدمات، عندما يتحدَّثوا عن تكامليَّة الجهد بين القطاعين العام والخاص، عندما نواجه بعض التحدِّيات النَّاجمة عن أيّ اضطرابات سواءً إقليميَّة أو وباء كجائحة كورونا. مضيفاً: "نحييهم على هذه الرُّوح الوطنيَّة.

وقال رئيس الوزراء بالتوازي مع ذلك فإن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف التخفيف من حدَّة الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع كلف الشحن وعن ارتفاع قيم التأمين على البواخر التي تقصد البحر الأحمر بما فيها خليج العقبة .



ولفت الى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة والبدلات المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري وتطبيق هذه الإعفاءات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وأكد الخصاونة أن هناك توجيهاً بأن توفر الحكومة الكثير من الاحتياجات قدر الإمكان في المستودعات العائدة للحكومة لمستوردات القطاع الخاص .



وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للقطاع الخاص بجميع مكوناته التي ترفض وتلفظ المضاربات والتكسُّب من قبل فئة قليلة ونادرة جداً، تقوم باستغلال بعض الأزمات الطارئة للتكسُّب على حساب المواطنين، لافتاً إلى أن القطاع الخاص وممثليه هم أول من قام بالتصدِّي لهذه الفئة مثلما قامت الحكومة بدورها في تكثيف العمل الرقابي؛ لضمان أن تتم المعاينة الجمركية والتخليص على البضائع في أسرع وقت ممكن .



وقال الخصاونة "كما تجاوزنا الكثير من الأزمات سنتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بهذه الروح التضامنية التي تجمع الدولة بكل مكوناتها من حكومة وقطاع خاص وأجهزة ومؤسسات رسمية وأهلية" مؤكداً أن ثقتنا كبيرة بأنفسنا وبالقطاع الخاص وبتماسكنا في مواجهة التحديات كافة.



وشدَّد رئيس الوزراء على أمر استعادة سيرورة الحياة الطَّبيعيَّة والاقتصاد الوطني، مؤكِّداً أنَّه مطلب حيوي وأساسي لنعزِّز منعة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة التي لا تتحقَّق إلَّا بوجود سيرورة اقتصاديَّة منتظمة وطبيعيَّة، معرباً عن تقديره لكلِّ القطاعات وممثِّليها على إدراكهم العميق لعبثيَّة بعض التوجُّهات التي تتحدَّث عن وقف عمل هذه القطاعات في إطار الإدِّعاء بأنَّ هذا يمثِّل تضامناً مع أشقَّائنا في فلسطين.



وأكَّد على أنَّ مثل هذه المغامرات لا تفيد في دعم صمود أشقَّائنا في فلسطين وإزالة هذا العدوان الغاشم عنهم، وإنَّما تُلحق الضَّرر بالمنعة الوطنيَّة وبالمنعة الاقتصاديَّة التي تمكِّننا على الدَّوام من إسناد أشقَّائنا في فلسطين كما نفعل وفعلنا منذ اليوم الأوَّل لنشوب هذا العدوان على أهلنا في غزَّة، وقبلها عبر مسيرة القضيَّة الفلسطينيَّة، مشدِّداً على أنَّ تضامننا مع فلسطين لم يبدأ منذ السَّابع من أكتوبر، بل أنَّ الشأن الفلسطيني نعايشه يوميَّاً منذ أن قامت القضيَّة الفلسطينيَّة وصولاً إلى يومنا الرَّاهن، وإلى أن يُنجز الحلّ العادل والشَّامل الذي تقوم بمقتضاه الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة في إطار حلِّ الدَّولتين الذي لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي إلَّا بتجسيده فعلاً لتنعم هذه المنطقة بالاستقرار والازدهار وآفاق التَّكامل الاقتصادي الفعلي.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّنا كُلُّنا نفخر بالمواقف الطَّليعيَّة المتقدِّمة لقيادتنا ولقطاعاتنا وأجهزة الدَّولة وقوَّاتنا المسلَّحة الباسلة، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها القوَّات المسلَّحة الباسلة في حفظ أمن الحدود على امتداد المملكة على مدار السَّاعة أمام تحدِّيات مرتبطة بعصابات تقوم بتهريب الأسلحة والمخدِّرات ولها صلات مع كيانات على ما دون الدَّولة.



ولفت إلى أنَّه تجري محاولات كثيرة على الدَّوام للتَّشكيك بمواقف المملكة المتقدّمة والطَّليعيَّة فيما يتعلَّق بكلِّ القضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أن لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف المملكة بقيادة جلالة الملك، فجلالته وأبناؤه أصحاب السموّ كانوا على رأس طائرات عسكريَّة تُنزِل مساعدات إنسانيَّة لأهل غزَّة، واختلطت دماء مرتَّبات قوَّاتنا المسلَّحة بدماء أشقَّائنا في فلسطين عندما تعرَّض مستشفانا الميداني في منطقة تلّ الهوى إلى الاستهداف وترتَّبت على ذلك إصابات فيما بينهم، كما اختلط هذا الدَّم النَّبيل لأبناء قوَّاتنا المسلَّحة مع تراب فلسطين تاريخيَّاً في العديد من المواقع والمواضع.



وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول " نساند أشقَّائنا في فلسطين فعليَّاً، ومن يؤشَّر زوراً وبهتاناً وكذباً بعبارات مثل "وصمة العار" نقول له بأنَّ وصمة العار هذه مرتدَّة على من يشكِّك بالمواقف الأردنيَّة والثَّابتة والرَّاسخة والواضحة كالشَّمس في رابعة النَّهار ".



وحضر الاجتماع وزير الزِّراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي ووزير الاتِّصال الحكومي الدكتور مهنَّد المبيضين.