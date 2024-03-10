جمعية هدية الحياة..هدية الإنسانية للأطفال (صور) 03/10/2024 - 16:48 عمان ن

تغير وجه جاءت

الطفلة "روح" من اللون الازرق غامق إلى الوردي بعد أن تدفق الدم بشكل طبيعي والاكسجين عبر شرايينها الصغيرة عقب عملية جراحية خضعت لها.



انقاذ حياة الطفلة السورية "روح" جاء ضمن حملات جمعية هدية الحياة الخيرية

GOLA

بالتعاون مع جمعية سلسلة الأمل اللندنية COH وممولة من نادي روتاري عمان كوزموبوليتن كجزء من منحة الروتاري الدولي لجمعية هدية الحياة. والتي اختتمت يوم الجمعة الماضية.





تبلغ "روح" من العمر 6 أشهر استعادت صحتها، بدأ لون خدودها يتغير بعد أن قام الدكتور مارك والدكتورة مها بإغلاق الثقب الموجود في قلبها الصغير.









بدأت روح في تناول الطعام بشكل أفضل واكتساب الوزن الذي تحتاجه بشدة.



أجرى الفريق خلال ستة أيام، ١١عملية قلب جراحية وحالتين قسطرة تشخيصية و حالة قسطرة علاجية. الأطفال كانوا من عدة جنسيات من الأردن، فلسطين، سوريا، العراق و مصر.



جميع الحالات تمت في مستشفى الخالدي وكانت ناجحة و الأطفال يتعافون بألف خير.

كما قام الدكتور بسام العكشة الأسبوع الماضي بإجراء عملية شرايين معقدة بشكل طارئ لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر ٨ أيام. حيث نقل الطفل مارسيل من أصول عراقية الى مستشفى الخالدي بعد ولادته، وكانت العملية عاجلة بإشراف الدكتور خالد السلايمة، وتكللت بالنجاح.

يجدر بالذكر أن الفرق الطبية الأردنية والأمريكية وفريق جمعية هدية الحياة، جميعهم يتطوعون بوقتهم وجهدهم دون أجر لخدمة شفاء القلوب الصغيرة

وتهدف جمعية هدية الحياة على تقديم المعونة المادية والتنسيق لإجراء عمليات جراحية للقلب وتدخلات قسطرية لمعالجة الأطفال الذين يولدون بعيب خلقي في القلب من العائلات الفقيرة والأقل حظا في الاردن من جميع الجنسيات. وتتابع الجمعية الاطفال بعد اجراء العمليات حيث يحتاج البعض لأكثر من عملية.



منذ تأسيسها، قامت جمعية هدية الحياة باجراء اكثر من ٧٠٠ عملية جراحية تمت بكوادر طبية اردنية، امريكية وايطالية. ويتم حوالي ٣ الى ٤ حملات سنويا.

حاليا، ينتظر العديد من الأطفال تحقيق حلم تصحيح قلوبهم الصغيرة ومنحهم حياة سعيدة بصحة جيدة، مما يسعد عائلاتهم.



راوية من سوريا وُلدت برباعية فالو وأجرت أول عملية جراحية لها مع الدكتور تورنتين في شهر آب الماضي.



ساعدت هذه العملية راوية على النمو وساعدت قلبها على التطور مثل الأطفال الآخرين في عمرها.

اليوم راوية، تبلغ من العمر عامين الآن، خضعت لعملية جراحية ثانية مرة أخرى مع الدكتور تورنتين لاستئصال صمامها وإصلاح الأضرار التي لحقت بأنسجتها.



أما

بسمة من سوريا، 16 عاماً، انتظرت طويلاً حتى جاءت الفرصة لرأب الثقب الموجود في قلبها.

الفتاة الصغيرة التي على وشك مواصلة دراستها المدرسية بشكل طبيعي الآن بعد أن كانت مرهقة جدًا لدرجة أنها لم تتمكن من القيام بذلك أو كانت تعاني من ضيق في التنفس لدرجة أنها لم تتمكن من القيام بأي نشاط آخر.

تطمح إلى أن تصبح طبيبة بنفسها وتعالج الأطفال.



بينما

تأخرت عملية

"عمر" البالغ من العمر عامين لعدة أيام بسبب إصابته بالأنفلونزا قبل يوم واحد من إجراء العملية.

بمجرد زوال الفيروس، تمكن الدكتور تورنتين والدكتورة مها من إجراء عملية إنقاذ الحياة لإصلاح تشوهات قلبه الصغير.

إنه يتعافى بشجاعة تحت أعين فريق العناية المركزة.



وأجرى " عبد الرحمن " البالغ من العمر 6 سنوات العملية الأولى في اليوم الثالث من المهمة.

ضحك والده أثناء عرضه قبل العملية لأن معظم الناس ظنوا أنه فتاة بسبب شعره الطويل وغرته الجميله.

الآن بعد أن خرج من غرفة العمليات وتعافى جيدًا في وحدة العناية المركزة، سقطت دموع الفرح والامتنان على خدود والديه.



كما تمكن الأطباء من

شفاء ثقب كبير في القلب "لأحمد" الفلسطيني البالغ من العمر 11 شهراً.

كان والداه قلقان بجانبه في وحدة العناية المركزة دمعت عيونهما عندما بدأ يتنفس بشكل طبيعي"





ولد "أحمد" الفلسطيني البالغ من العمر 11 شهرًا بثقب كبير في قلبه. واليوم هو واحد من ١١ طفل خضعوا لعملية قلب مفتوح خلال هذه الحملة.

"أحمد" يتعافى بشكل جيد مع والده بجانب سريره.



أما

" مهند" البالغ من العمر عامين يتعافى بشكل جيد من عملية جراحية في القلب.

ولد "مهند" وهو يعاني من عيب خلقي في القلب يؤدي إلى عرقلة تدفق الدم إلى الشريان الأبهري.

قام جراح القلب المتطوع، الدكتور مارك تورنتين، بإصلاح الغشاء تحت الأبهر واستعاد تدفق الدم إلى جسمه.



و للفتاة "ملك" من فلسطين ذات الـ9 سنوات قصة ايضا هي اخوتها. مجتهدة تحب الرياضيات و الفن وتمارسه في إعداد الفيديوهات للسوشيال ميديا.



اصيبت بالتهاب بصدرها الفتى وعند الكشف عليها اكتشف الأطباء أن قلبها الصغير به ثقب كبير يُتعبها ويُعيق نموها. التقطتها جمعية هدية الحياة في عمان حيث وفرت لها الجراح والمستشفى، وبعملية جراحية لقلبها المعلول سدت الثقب وأعادت لملك صحتها كما إعادتها هي إلى مملكتها الثرية بالرقص والفن وحب الحياة.

ترأس الفريق الطبي من مستشفى رايلي للأطفال في مدينة إنديانابوليس الدكتور مارك تارانتاين جراح قلب الأطفال، وتساعده في غرفة العمليات الدكتورة مها القزيم و طبيب قلب الأطفال تيم كورديس و طبيب العناية الحثيثة رياض لطفي و ممرضتين عناية حثيثة شيلا و بيكا، الدكتور خالد السلايمة، استشاري امراض قلب الاطفال لجمعية هدية الحياة الذي يشرف على الحالات ويقوم بإجراء عمليات القسطرة.

ويذكر أن جمعية هدية الحياة المعروفة بالأحرف الإنجليزية GOLA، هي جمعية خيرية تأسست عام 2006 وتساهم بتمويل العمليات الضرورية للأطفال حيث ساعدت الجمعية في إنقاذ حياة مئات الأطفال.





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