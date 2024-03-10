حملة وقف الأم تخصص 6 قنوات ميسرة لاستقبال تبرعات الأفراد والمؤسسات

أعلنت حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تخصيص 6 قنوات ميسّرة لاستقبال تبرعات وإسهامات الأفراد والمؤسسات، للمساهمة في تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي لتوفير التعليم لملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

وتهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، إضافة إلى دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، فضلاً عن ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتفتح حملة "وقف الأم" باب المساهمة المالية للجميع لتوفير فرص التعليم للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق "دبي الآن"، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــود" (Jood).



الموقع الإلكتروني



ويستقبل موقع حملة "وقف الأم" Mothersfund التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع لدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها.

مركز الاتصال



ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة "وقف الأم" التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8009999 من الساعة 10:00 صباحاً – 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لدعم التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

التحويل المصرفي



وتقدم حملة "وقف الأم" كذلك قناة التحويلات المصرفية المباشرة للمساهمة في المجهود الخيري للمبادرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201 AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.



الرسائل النصية



وتوفر الحملة خيار التبرع لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال كلمة "أمي" أو "Mother" باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات، على النحو التالي: إرسال كلمة "أمي" أو "Mother" في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، وإرسال كلمة "أمي" أو "Mother" في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ 50 درهماً، وإرسال كلمة "أمي" أو "Mother" في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ 100 درهم، وإرسال كلمة "أمي" أو "Mother" في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بـ 500 درهم.

تطبيق "دبي الآن"



كما تقدم حملة "وقف الأم" خيار التبرع والمساهمة من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"،

تحت فئة "التبرعات"، حيث تتعاون "دبي الرقمية" مع الحملة لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات.

منصة "جود"

ويمكن التبرع لـحملة "وقف الأم" من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" "Jood" عبر الرابط .



وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام

والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة "جود" الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة "وقف الأم".



وتمثل حملة "وقف الأم" استمراراً للحملات الخيرية الكبرى التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، وحظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها.

ويذهب ريع "وقف الأم" لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، كما يستهدف الوقف مساعدة كل إنسان يسعى إلى تلقي التأهيل العلمي والمعرفي والتدريب المهني الموجه في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينه من امتلاك الأدوات والمهارات المعرفية والعملية اللازمة التي تساعده في دخول سوق العمل كقيمة نوعية مضافة لنفسه ولمجتمعه.

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