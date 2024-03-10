«إم كيه بي بيسبوك» العالمية تتوسع في المنطقة عبر دبي

تستعد شركة ((إم كيه بي)) بيسبوك أوديو العالمية ومقرها هونغ كونغ لجولة توسعات في المنطقة بعد أن أطلقت في دبي أحدث تقنياتها، فعلى مدار ستة عقود، قادت الشركة العديد من الإنجازات التكنولوجية في إنشاء منتجات صوتية حديثة.

وعبّر بهافين كاتشاليا، الرئيس التنفيذي لشركة إم كيه بي بيسبوك أوديو، عن سعادته بهذا الحدث المهم في مجال تكنولوجيا الصوت قائلاً: ((يسعدنا أن نقدم سلسلة مكبرات الصوت اللاسلكية من نوع كيه إي إف إل إس، وهي إضافة رائدة إلى مجموعتنا المنسقة. ويشير هذا الإطلاق إلى حقبة جديدة في تكنولوجيا الصوت، ومزج الابتكار والرفاهية.