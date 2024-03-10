«إم كيه بي بيسبوك» العالمية تتوسع في المنطقة عبر دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد شركة ((إم كيه بي)) بيسبوك أوديو العالمية ومقرها هونغ كونغ لجولة توسعات في المنطقة بعد أن أطلقت في دبي أحدث تقنياتها، فعلى مدار ستة عقود، قادت الشركة العديد من الإنجازات التكنولوجية في إنشاء منتجات صوتية حديثة.
وعبّر بهافين كاتشاليا، الرئيس التنفيذي لشركة إم كيه بي بيسبوك أوديو، عن سعادته بهذا الحدث المهم في مجال تكنولوجيا الصوت قائلاً: ((يسعدنا أن نقدم سلسلة مكبرات الصوت اللاسلكية من نوع كيه إي إف إل إس، وهي إضافة رائدة إلى مجموعتنا المنسقة. ويشير هذا الإطلاق إلى حقبة جديدة في تكنولوجيا الصوت، ومزج الابتكار والرفاهية.
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