القبض على شخص في لندن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل، عقب أن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام بوسط لندن.
ونقلت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية عن شرطة العاصمة القول إنه تم إلقاء القبض على الرجل على الفور للاشتباه في ارتكابه ضررا جنائيا، وتم نقله للمستشفى.
وقالت الشرطة إن سيارته " اصطدمت ببوابات " القصر الساعة الثانية ونصف صباحا أمس السبت.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.
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