القبض على شخص في لندن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام



ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل، عقب أن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام بوسط لندن.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية عن شرطة العاصمة القول إنه تم إلقاء القبض على الرجل على الفور للاشتباه في ارتكابه ضررا جنائيا، وتم نقله للمستشفى.

وقالت الشرطة إن سيارته " اصطدمت ببوابات " القصر الساعة الثانية ونصف صباحا أمس السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.





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