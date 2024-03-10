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القبض على شخص في لندن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام

3/10/2024 9:17:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل، عقب أن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام بوسط لندن.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية عن شرطة العاصمة القول إنه تم إلقاء القبض على الرجل على الفور للاشتباه في ارتكابه ضررا جنائيا، وتم نقله للمستشفى.

وقالت الشرطة إن سيارته " اصطدمت ببوابات " القصر الساعة الثانية ونصف صباحا أمس السبت.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.


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