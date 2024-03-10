إقامة دبي دبي تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان



أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يراعي نظام الساعات المعتمدة والمتماشية مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث سيتمكن المتعاملين من الحصول على الخدمات في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية وفي مركز المنارة ومركز الطوار الجديد، وباقي المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى مركز الخدمات "آمر" من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً يوميا باستثناء الجمعة إذ ستبدأ من الـ 9 صباحاً إلى 12 ظهراً ومن 2 ظهراً إلى 5 مساء .

فيما تتاح الخدمات على مدار الـ 24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين – خدمات المطار المبنى 3، و عبر التطبيقات الذكية و الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أما في مركز سعادة المتعاملين في العوير يتم استقبال المتعاملين من الساعة 6 صباحا إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع .

كما أوضحت "إقامة دبي" أن الجمهور سيكون بمقدوره الاتصال بمركز "آمر" لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار، طوال أيام الشهر الكريم، وذلك حرصاً على مواصلة الاتصال والتواصل مع المتعاملين، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي حاجاتهم، وترتقي بمتطلباتهم .

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