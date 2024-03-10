مصر تحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي
التاريخ
3/10/2024 9:17:40 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
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