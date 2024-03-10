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غدا .. مباراتان في انطلاقة النسخة الـ11 لـ كأس منصور بن زايد لكرة القدم

3/10/2024 9:17:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق مساء غد (الاثنين) منافسات النسخة الـ11 لبطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم" 2024، بمباراتين على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، فيما تقام المنافسات، إجمالا بمشاركة 16 فريقا.

وتنطلق الفعاليات بفرق المجموعة الأولى حيث يبدأ ثالث النسخة الماضية فريق "مكتب البعثات الدراسية"، مشواره بمواجهة "مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي" الساعة 10 مساء.

وبالمباراة الثانية للمجموعة ذاتها، يفتتح بطل آخر نسختين فريق "مدارس الإمارات الوطنية" مشواره، بمواجهة " الأرشيف والمكتبة الوطنية"الساعة 11 مساء.

كانت قرعة البطولة قد سحبت، الأربعاء الماضي، وشهدت الإعلان عن زيادة عدد الفرق إلى 16 فريقا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الافتتاح الرسمي للبطولة سيجري الثلاثاء المقبل، فيما تستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، برعاية تسويقية من شركة رويال جت، وشركة مركاتور للسياحة، والسفر وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

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