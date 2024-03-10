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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

3/10/2024 9:17:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا يصبح غائما جزئيا وغائما أحياناً ليلاً على الجزر والسواحل رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 07:24 والجزر الثاني عند الساعة 20:15

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 16:27والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى


أبو ظبي 29 18 75 40
دبي 28 17 90 40
الشارقة 26 18 90 55
عجمان 26 18 95 55
أم القيوين 27 20 90 60
رأس الخيمة 26 19 90 50
الفجيرة 25 18 95 50
العـين 29 17 75 35
ليوا 30 17 80 30
الرويس 33 19 95 30
السلع 31 20 95 35
دلـمـا 25 21 95 40
طنب الكبرى/الصغرى 23 21 85 50
أبو موسى 23 22 80 60

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