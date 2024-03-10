الفارس سيف المزروعي بطلا للسباق الختامي لمهرجان أبوظبي للقدرة

أحرز الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة "بوليو كواسيلو" لاسطبلات، "أم آر أم" لقب السباق المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة صباح اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

أقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة ضمن 3 سباقات، انطلقت بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم أيضاً.

وتوج البطل المزروعي باللقب محققاً 4:20:32 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.64 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة "كاستلبار جاتسبي" لإسطبلات" أف 3"، محققة 4:21:34 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.53 كلم/ساعة، وثالثاً الفارس منصور خميس محمد، على صهوة الفرس "أميرة" لإسطبلات " أف 3" أيضاً، محققاً 4:21:35 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.52 كلم/ساعة.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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