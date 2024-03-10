«الفارس الشهم 3» يوزع طروداً على النازحين بقطاع غزة في اليوم العالمي للمرأة

«الفارس الشهم 3» يوزع طروداً على النازحين بقطاع غزة في اليوم العالمي للمرأة
التاريخ
3/10/2024 9:17:39 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قام متطوعو عملية الفارس الشهم3
بقطاع غزة في اليوم العالمي للمرأة بتوزيع طرود وكسوة شتوية ومستلزمات للمرأة على النازحين في مراكز الإيواء.
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