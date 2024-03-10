وزارة الدفاع تنفذ عملية الإسقاط السابعة للمساعدات الإنسانية في غزة لتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.



قام بتنفيذ عملية الإسقاط السابعة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية و الطبية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى أكثر من 311 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.



وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حيث بلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لعملية الفارس الشهم/ 3، 180 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت 16149 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية



وقد أقامت دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم/3

6 محطات لتحلية المياه تنتج مليونا و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.



كما أقامت الدولة مستشفيين ميدانين، الأول في جنوب غزة بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير ويضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، حيث استقبل المستشفى الميداني في قطاع غزة حوالي 8798 حالة تم علاجها منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023 ، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 100 سرير باشر في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية... كما وفرت الدولة خدمة ستارلينك لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني في غزة من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.



وتعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" قد وجه في بداية الأزمة بتخصيص 20 مليون دولار لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق ولدعم جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ، فيما بلغت مبادرات محمد بن راشد العالمية لتوفير المساعدات الغذائية في غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي 11.7 مليون دولار، و 10 مليون دولار عبر هذه المبادرات لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما قدمت الدولة كذلك 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت في بداية الأزمة كذلك حملة تراحم لجمع سلال المساعدات الإنسانية، وتم جمع أكثر من 71 ألف سلة، بمشاركة 24 ألف متطوع، و 20 مؤسسة إنسانية.

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