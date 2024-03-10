وول ستريت جورنال: السنوار يُراهن على شهر رمضان لوقف الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- يراهن زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، على شهر رمضان لتكثيف الضغوط الدبلوماسية على "إسرائيل" لوقف الحرب، والمساعدة على نجاة "حماس" من هجوم الاحتلال، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن السنوار يعتقد أن شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء، يُمكن أن يُثير أعمال عنف قرب المواقع الدينية في القدس؛ ما يوسّع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، ويجذب إيران و"حزب الله" بشكل أعمق وأكثر مباشرة في الحرب ضد "إسرائيل".

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، مخيمر أبو سعدة: "تعتقد حماس أن شهر رمضان سيخدم مصالحها".

وأضاف في تصريح للصحيفة أن "اعتقاد قادة حماس بأن الشهر الكريم سيزيد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب، هو سبب استمرارهم في القول إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للموافقة على وقف إطلاق النار".

ولفتت الصحيفة إلى تحذير "إسرائيل" من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال، فإن جيشها سوف يمضي قدمًا في خططه لمهاجمة حماس في معقلها الأخير في رفح، على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث يقيم ما يقدر بنحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

ورغم توقع استئناف محادثات وقف إطلاق النار اليوم الأحد، فإن توقف المفاوضات وتعثرها المستمر بسبب تعنت الطرفين في مطالبهم، يزيد من احتمالات وقوع هجوم "إسرائيلي" ضد "حماس" في رفح، آخر مدينة رئيسة في غزة لم تسيطر عليها قوات الاحتلال، وهو ما تحذّر منه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لخطورته على المدنيين النازحين، وفق "وول ستريت جورنال".

وفي السياق، قال عميد الاحتلال المتقاعد والباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أودي ديكل، إن "شن هجوم بري في رفح خلال شهر رمضان الحساس سيكون أمرًا محفوفًا بالمخاطر، لكن إسرائيل قد تفقد الزخم في الحرب إذا انتظرت".

وأضاف ديكل، في تصريح للصحيفة، أن "إسرائيل أجَّلت عملياتها البرية الرئيسة في رفح حتى الآن، لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات تهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن؛ لكن إذا فشلت هذه المحادثات في تحقيق أي شيء، فلن يكون لدى إسرائيل سبب للتأخير".

وخلُصت الصحيفة إلى أن إستراتيجية "حماس" في الرهان على شهر رمضان محفوفة بالمخاطر، وأن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم سوءًا، حيث تكافح نسبة متزايدة من السكان للعثور على الغذاء، فيما يتصاعد السخط بسبب رفض حماس الموافقة على وقف القتال.