PNN فيديو :مع حلول شهر رمضان المبارك البضائع متوفرة ولكن القدرة الشرائية للمواطن غير موجودة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ في ظل الحرب الاسرائيلية المتواصلة ومع دخول شهر رمضان المبارك تشهد الاسواق ركودا رغم توفر مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنون في الشهر الفضيل.

و خلال جولة قامت بها مراسلة

شبكة فلسطين الاخبارية PNN في سوق مدينة بيت لحم ، كانت أصوات المواطنين تتعالى وتطالب بايقاف الحرب حيث قال أحد المواطنين،" نقول للعالم كله اوقفوا هذه الحرب التي تقتل الأنس والجن عشان نقدر نعيش نحن وأهلنا في القطاع".

وأضاف المواطنون الذين تحدثوا ل PNN متسائلين لماذا العالم ينظر إلينا بصمت ونحن نباد؟.

وعن تحضيرات الشهر الفضيل قال المواطنون بأنهم لم يحضر أي شيء لشهر رمضان المبارك لأن النفسية والوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك.

واكد مواطنون بأن عملية الشراء ضعيفة جداً بسبب قلة المعاشات والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

من ناحيتهم أكد التجار على توفر المواد الغذائية وكل احتياجات المواطنين في الشهر الفضيل لكن الازمة في عدم وجود قدرة شرائية.

وقال تاجر خضار في سوق بيت لحم بأن الاسعار هي مثل كل عام ولم تتغير ولكن ارتفعت قليلاً في بداية الحرب في 7 من أكتوبر الماضي، بسبب ايقاف عملية الاستيراد والحصار الذي فرضه علينا الاحتلال، مشيراً إلى أن الاسعار مناسبة جداً ولكن المواطنين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ولهذا يشكون من الأسعار مرتفعة.

كما قتل تاجر اخر

في احد محلات السوبرماركت في مدينة بيت لحم أن الاسعار مناسبة ولكن لا يوجد من يشتري البضائع.

من جهتها تؤكد وزارة الاقتصاد الوطني انها تتابع احوال الاسواق وفي هذا الاطار قال ماهر القيسي مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN، أنهم كمديرية سيكون لديهم جولات تفقدية للسوق ولأسعار البضائع المعروضة فيه تحديداً بشهر رمضان المبارك،مضيفا أنهم اذا وجدوا من يخالف القوانين والأسعار سيتخذون الاجراءات القانونية بحقه.

وقال د. سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم

خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجنا الصباحي“صباحنا غير”، بأن لجنة

الطوارئ الاقتصادية تنشاهد المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات حول ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الاسعار مناسبة للجميع وبعض المحال التجارية تبيع البضائع بأقل من الأسعار الارشادية.

وأضاف القيسي في حديث مع PNN أن السيولة أصبحت بسيطة في السوق الفلسطيني من حيث القدرة الشرائية للسلع الأساسية، موضحاً

أن المواطن أصبح يكتفي بشراء اكتفاءه الذاتي فقط

بعيداً عن الكماليات.

وأشار القيسي بأن بعض المصانع الفلسطينية سرحت بعض عمالها لأنهم ينتجون ولكن لا يوجد شراء للبضائع، مشيراً لبعض المصانع التي أُغلقت بشكل كامل، لذلك نحن نعاني من وضع أقتصادي متهالك فالبضائع موجودة دون قدرة شرائية للمواطنين.

وتابع بأن البضائع والسلع الأساسية متوفرة وتكفي المواطنين لعدة أشهر ولا يوجد نقص لأي منها.















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