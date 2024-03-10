المنتدى الإسلامي الأوروبي يطالب باستبعاد اسرائيل من أولمبياد باريس لارتكابها جرائم حرب

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- طالب المنتدى الإسلامي الأوروبي، اللجنة الأولمبية بمنع مشاركة "اسرائيل" في فعاليات أولمبياد باريس، وتعليق عضويتها في المؤسسات الرياضية الدولية بسبب ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المنتدى في رسالة عاجلة وجهها أعضاؤه وممثلون من أكثر من 15 دولة أوروبية منها: المملكة المتحدة، وتركيا، والسويد، واليونان، إلى رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، لمنع مشاركة دولة الاحتلال في الفعاليات الرياضية الدولية التي تحمل رسالة محبة وسلام بين الشعوب، وهو الذي يتنافى مع ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر وفظائع بحق المدنيين في قطاع غزة منذ ما يزيد على خمسة أشهر.

وأكد المنتدى في رسالته "أنه من غير المقبول أن تشارك إسرائيل في الرياضة بينما يستمر الفلسطينيون في المعاناة والموت دون أمل"، مشددا على أن فشل المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية الكافية وإنفاذ وقف إطلاق النار يجعل العالم أكثر تضررا.

وكان المنتدى الإسلامي الأوروبي قد نظم بالاشتراك مع فعاليات أوروبية أخرى، مظاهرة حاشدة أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية للمطالبة بمنع الاحتلال من المشاركة في الفعالية الرياضية، ولمطالبة اللجنة بعدم اتباع معايير مزدوجة في معاملة دولة الاحتلال وفرض العقوبات الرادعة عليها، مذكرين بما قامت به اللجنة من تعليق لعضوية روسيا إبان الحرب في أوكرانيا .

وتمنى المشاركون في التظاهرة أن تحظى خطوة المطالبة بعزل "إسرائيل" ومنعها من المشاركة في الفعاليات الدولية بدعم جميع أصحاب الضمائر الحية والنوايا الحسنة في العالم؛ لمنعها من الاستمرار في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وللحفاظ على سمعة اللجنة الأولمبية ومكانتها حول العالم ورسالتها للتقريب بين الشعوب ونشر السلام بين الأمم.

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 تموز/ يوليو إلى يوم الأحد 11 آب/ أغسطس، في العاصمة الفرنسية باريس، وستقام 329 منافسة رياضية في 32 رياضة، بمشاركة مجموع 206 لجان أولمبية وطنية، إضافة إلى الفريق الأولمبي للاجئين.