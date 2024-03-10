المنتدى الإسلامي الأوروبي يطالب باستبعاد اسرائيل من أولمبياد باريس لارتكابها جرائم حرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN- طالب المنتدى الإسلامي الأوروبي، اللجنة الأولمبية بمنع مشاركة "اسرائيل" في فعاليات أولمبياد باريس، وتعليق عضويتها في المؤسسات الرياضية الدولية بسبب ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا المنتدى في رسالة عاجلة وجهها أعضاؤه وممثلون من أكثر من 15 دولة أوروبية منها: المملكة المتحدة، وتركيا، والسويد، واليونان، إلى رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، لمنع مشاركة دولة الاحتلال في الفعاليات الرياضية الدولية التي تحمل رسالة محبة وسلام بين الشعوب، وهو الذي يتنافى مع ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر وفظائع بحق المدنيين في قطاع غزة منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وأكد المنتدى في رسالته "أنه من غير المقبول أن تشارك إسرائيل في الرياضة بينما يستمر الفلسطينيون في المعاناة والموت دون أمل"، مشددا على أن فشل المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية الكافية وإنفاذ وقف إطلاق النار يجعل العالم أكثر تضررا.
وكان المنتدى الإسلامي الأوروبي قد نظم بالاشتراك مع فعاليات أوروبية أخرى، مظاهرة حاشدة أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية للمطالبة بمنع الاحتلال من المشاركة في الفعالية الرياضية، ولمطالبة اللجنة بعدم اتباع معايير مزدوجة في معاملة دولة الاحتلال وفرض العقوبات الرادعة عليها، مذكرين بما قامت به اللجنة من تعليق لعضوية روسيا إبان الحرب في أوكرانيا .
وتمنى المشاركون في التظاهرة أن تحظى خطوة المطالبة بعزل "إسرائيل" ومنعها من المشاركة في الفعاليات الدولية بدعم جميع أصحاب الضمائر الحية والنوايا الحسنة في العالم؛ لمنعها من الاستمرار في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وللحفاظ على سمعة اللجنة الأولمبية ومكانتها حول العالم ورسالتها للتقريب بين الشعوب ونشر السلام بين الأمم.
وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 تموز/ يوليو إلى يوم الأحد 11 آب/ أغسطس، في العاصمة الفرنسية باريس، وستقام 329 منافسة رياضية في 32 رياضة، بمشاركة مجموع 206 لجان أولمبية وطنية، إضافة إلى الفريق الأولمبي للاجئين.
MENAFN10032024000205011050ID1107957861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.