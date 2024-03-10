مصرع مواطن بحادث سير في جنبن

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- لقي مواطن (45 عاما)، اليوم الاحد، مصرعه، في حادث سير في جنين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوقوع إصابات في حادث سير بين مركبتين في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين.

وأضاف أن الشرطة والإسعاف تحركتا إلى مكان الحادث، وجرى نقل أحد المواطنين إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته.

وأشار العقيد ارزيقات إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.