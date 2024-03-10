مصرع مواطن بحادث سير في جنبن

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- لقي مواطن (45 عاما)، اليوم الاحد، مصرعه، في حادث سير في جنين.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوقوع إصابات في حادث سير بين مركبتين في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين.
وأضاف أن الشرطة والإسعاف تحركتا إلى مكان الحادث، وجرى نقل أحد المواطنين إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته.
وأشار العقيد ارزيقات إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.
MENAFN10032024000205011050ID1107957860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.