فيديوهات توثق جرائم الاحتلال بحق مسن وفتى في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- كشف فيديوهات وصور نشرتها مؤسسات إعلامية، جرائم الاحتلال بحق مسن وفتى في قطاع غزة.
وأظهر الفيديو المنشور قتل جنود الاحتلال مسنا أعزل أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة شمال القطاع.
وأظهر الفيديو -الذي صوره أحد جنود الاحتلال- لحظات اقتحام المنزل من جيش الاحتلال وقتل المسن (72 عاما) الذي كان موجودا في المنزل بمفرده.
كما وثقت صور أخرى قنص قوات الاحتلال لفتى أعزل، شمال قطاع غزة، خلال توغل قوات الاحتلال بمحيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا خلال كانون الأول الماضي/ ديسمبر.
وقالت مصادر صحفية، إن الصور التقطتها مسيرة إسرائيلية وثقت قنص جنود الاحتلال لفتى، وتم الحصول على هذه الصور من كاميرا طائرة مسيرة إسرائيلية أسقطت في غزة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الصور من المسيرة أظهرت الفتى الفلسطيني الأعزل مضرجا بدمائه بعد قنصه، ثم تعمدت المسيرة أخذ صورة مقربة له.
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