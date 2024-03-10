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فيديوهات توثق جرائم الاحتلال بحق مسن وفتى في قطاع غزة

3/10/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- كشف فيديوهات وصور نشرتها مؤسسات إعلامية، جرائم الاحتلال بحق مسن وفتى في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو المنشور قتل جنود الاحتلال مسنا أعزل أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة شمال القطاع.

وأظهر الفيديو -الذي صوره أحد جنود الاحتلال- لحظات اقتحام المنزل من جيش الاحتلال وقتل المسن (72 عاما) الذي كان موجودا في المنزل بمفرده.

كما وثقت صور أخرى قنص قوات الاحتلال لفتى أعزل، شمال قطاع غزة، خلال توغل قوات الاحتلال بمحيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا خلال كانون الأول الماضي/ ديسمبر.

وقالت مصادر صحفية، إن الصور التقطتها مسيرة إسرائيلية وثقت قنص جنود الاحتلال لفتى، وتم الحصول على هذه الصور من كاميرا طائرة مسيرة إسرائيلية أسقطت في غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الصور من المسيرة أظهرت الفتى الفلسطيني الأعزل مضرجا بدمائه بعد قنصه، ثم تعمدت المسيرة أخذ صورة مقربة له.

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