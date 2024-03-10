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15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر والإقامة خلال شهر رمضان

3/10/2024 9:07:45 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر والإقامة خلال شهر رمضان 03/10/2024 - 15:47 عمان ن

    حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة، كما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة 10دقائق كما كانت عليه.

    جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، لمديري مديريات الأوقاف في جميع المحافظات.

    ويأتي التعميم من باب التخفيف والتيسير على المصلين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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