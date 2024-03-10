15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر والإقامة خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يتحرى الأحد رؤية هلال شهر رمضان، بدعوة من مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، فيما تشير الجمعية الفلكية الأردنية إلى أن رؤية الهلال "غير ممكنة" الأحد.
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15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر والإقامة خلال شهر رمضان 03/10/2024 - 15:47 عمان ن
حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة، كما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة 10دقائق كما كانت عليه.
جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، لمديري مديريات الأوقاف في جميع المحافظات.
ويأتي التعميم من باب التخفيف والتيسير على المصلين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
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