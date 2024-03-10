وزارة الشباب تطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في قطاع الطيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة أميديست، وبدعم من شركة بوينج، اليوم الأحد، النسخة الثانية من برنامج "التأهيل الوظيفي للالتحاق في قطاع الطيران".



ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما بالمهارات اللازمة للالتحاق في قطاع الطيران المحلي المتنامي.



وأكد أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، بحضور ممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الطيران، ومجموعة المطار الدولي والملكية الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، حرص الوزارة على ترجمة التوجهات الملكية في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في التمكين الاقتصادي، وما ينبثق عنها من برامج تعنى بتنمية مهارات الشباب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.



وبين الجبور أهمية برنامج تمكين الشباب من الالتحاق الوظيفي في قطاع الطيران باعتباره قطاعا حيويا.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق التجاري لشركة بوينج في الشرق الأوسط، عمر عريقات إن "شركة بوينج والخطوط الجوية الملكية الأردنية في معرض دبي العالمي للطيران العام الماضي أعلنت عن طلب لشراء 4 طائرات إضافية من طراز 787-9 دريملاينر، ونشهد مع استمرار الناقل الوطني في توسيع وتحديث أسطوله وشبكة خطوطه، طلبا متزايدا على محترفي الطيران ذوي المهارات العالية في الأردن، حيث يلعب برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في قطاع الطيران الذي دخل الآن عامه الثاني، دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف".



بدورها، أكدّت المدير القطري لأميديست في الأردن، نور الرشيد إن أميديست ملتزمة بتصميم وتنفيذ برامج شاملة ومتجاوبة، كبرنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في القطاع الجوّي، مؤكدة أهمية تعزيز التفكير الإبداعي، والقدرة على التكيف، والمهارات التقنية وحل المشكلات التي تعد أساسية للشباب الراغبين في الانضمام إلى قطاع الطيران.



وتتضمن فعاليات البرنامج تنفيذ 200 ساعة تدريبية بمختلف المهارات اللازمة للالتحاق بقطاع الطيران كمهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية الوظيفية والرقمية، حيث سيخضع المشاركون لتدريب متخصص لتلبية المتطلبات الخاصة بالقطاع، وسينفذ بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية.



يشار إلى أن النسخة الأولى للبرنامج التي جرى تنفيذها على مدار 6 أشهر خلال العام الماضي، شارك فيها 54 شاباً وشابة، وحقق خريجو البرنامج نتائج ملموسة، وحصلوا على فرص التدريب الداخلي ومقابلات العمل في قطاع الطيران المحلي.