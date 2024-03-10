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بايرن ميونخ يكتسح ماينز بثمانية أهداف

3/10/2024 9:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ماينز وهزمه بنتيجة 8 - 1 ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.
وتقدم بايرن ميونخ بهدفين سجلهما هاري كين وليون غرويتسكا في الدقيقتين 13 و19، بينما قلص نديم أميري الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 31.
وفي الوقت بدل الضائع أضاف هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينهي العملاق البافاري الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف لهدف.
وفي الشوط الثاني عزز بايرن ميونخ تفوقه بخمسة أهداف أخرى سجلها توماس مولر وجمال موسيالا وسيرجي نابري وهاري كين وليون غرويتسكا في الدقائق 47 و61 و66 و70 و92.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى سبع نقاط مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة.
أما ماينز تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
وفي مواجهات أخرى أقيمت بنفس التوقيت، تجاوز فريق لايبزيخ خيبة أمله بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالفوز على ضيفه دارمشتات بنتيجة 2-صفر.

ملاعب

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