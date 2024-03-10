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دول تُعلن الثلاثاء اول أيام شهر رمضان - تحديث

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سلطنة بروناي أن يوم الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.
وكانت قد حددت استراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.

وكذلك أعلنت ماليزيا تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 أذار غرة شهر رمضان المبارك.
هذا ويرصد الأردن هلال الشهر الفضيل بعد غروب شمس اليوم الأحد للإعلان رسميا عن موعد بدء رمضان.
وقال المجلس الأوروبي سابقا إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1445هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 09:01 (التاسعة ودقيقة صباحا) حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الأحد (10) مارس/آذار2024م الموافق 29 شعبان 1445هـ أي ما يوافق الساعة 12:01 حسب توقيت مكة المكرمة، وعليه يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1445هـ في الأمريكيتين على نطاق واسع منهما وفق المجلس الأوروبي.
وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان يوم الأحد 10 آذار/ مارس غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.
وأشار "الفلك الدولي" إلى أنه يوم الاثنين 11 آذار/ مارس، يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي.

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