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مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون ويستعيد نغمة الفوز

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفض مانشستر يونايتد غبار خسارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد السبت في افتتاح المرحلة الـ28.
وبعد سقوطه المفاجئ أمام فولهام 1-2 ثم جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب 1-3، موقفا سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، استعاد فريق "الشياطين الحمر" نغمة الفوز، فيما بقي إيفرتون دون فوز منذ منتصف ديسمبر الماضي.
وكان جناح مانشستر يونايتد، الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (19 عاما) نجم الشوط الأول حيث بكر بالحصول على ركلة جزاء عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، ترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديش لهدف في الدقيقة العاشرة.
وعاد غارناتشو في الدقيقة 34 وحصل على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من بن غودفري، وتولى تنفيذها هذه المرة ماركوس راشفورد مضاعفا الفارق.
وبهذا الفوز، رفع مان يونايتد رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس مقلصا الفارق مع توتنهام الخامس إلى ثلاث نقاط، لكن فريق شمال لندن يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.
أما إيفرتون فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ16.

ملاعب

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