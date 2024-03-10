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التعمري : رفضت عروضا فلكية خليجية

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف موسى التعمري نجم منتخب الأردن ومهاجم مونبيلييه الفرنسي، كواليس مثيرة في مسيرته خلال الأسابيع القليلة الماضية.
قال التعمري في تصريحات لصحيفة "ميدي ليبري": "بالتأكيد بإمكاني الرحيل عن مونبيلييه، لكن ليس الآن، مازال أمامي الوقت".
وأضاف المهاجم الأردني "لابد أن أستمر في أوروبا، لقد تلقيت عروضا بمبالغ مالية فلكية من أندية قطرية وسعودية، ولكنني رفضت".
وتابع مهاجم مونبيلييه "قيل لي (أنت مجنون)"، مضيفا "لقد طلبت من مدير أعمالي شيئا واحدا فقط، لا تتواصل معي إذا لم يكن لديك عرض من نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".
وأتم موسى التعمري "لست مستعدا لخطوة الرحيل، عندما ينتهي مشواري في الدوري الفرنسي، تنتظرني مباراتان مع منتخب الأردن في يونيو/حزيران، وسنرى بعدهما ما سيحدث".
يذكر أن التعمري (26 عاما) انضم لصفوف مونبيلييه قادما من لوفين البلجيكي مطلع الموسم الجاري.

ملاعب

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