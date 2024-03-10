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ميدو يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو، مع خسارة فريقه السابق الزمالك أمام غريمه الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.
وخسر الزمالك لقب بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة على ملعب "الأول بارك" في السعودية.

وكتب ميدو في تدوينة نشرها على حسابه في منصة "إكس": "أولا مبروك للأهلي والأهلاوية.. الزمالك عنده أخطاء يجب تداركها ولكن مانهدمش المعبد عندنا مجلس إدارة مخلص بيقاتل علشان خاطر الزمالك لازم كلنا نقف وراه وندعمه ونقوله على أخطائه في بعض الأوقات".
وأضاف نجم الزمالك السابق: "(مدرب الزمالك) غوميز مدرب كويس عنده إيجابيات كثيرة وإن شاء الله مع الوقت هيحفظ الفريق أكثر وهفواته هتكون أقل.. مرة ثانية كل الدعم لمجلس إدارة الزمالك المخلص".

ملاعب

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