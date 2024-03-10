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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام فى ملاعب العالم اليوم الأحد 10 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلاX توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
برايتون X نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا
وست هام يونايتد X بيرنلي – الساعة 5عصرا على قناة beIN Sports HD 2
ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3
لاس بالماس X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
ريال مدريد X سيلتا فيجو – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
ريال بيتيس X فياريال – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي X هيلاس فيرونا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس X أتالانتا – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X روما – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوخوم X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5
آينتراخت فرانكفورت X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5
باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X ستاد ريمس – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
ميتز X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
لوهافر X تولوز – الساعة 5 عصرا
ستراسبورج X موناكو – الساعة 5 عصرا
ليل X رين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا X نانت – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا
سامسون سبور X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا
اسطنبول سبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرا
فناربخشة X بينديك سبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 عصرا على قناة ON Time Sports 2 HD
الداخلية X بيراميدز – الساعة 5 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD

ملاعب

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