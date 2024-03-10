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الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف ليفربول وصيف الدوري الانجليزي لكرة القدم، صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي حامل اللقب، مساء اليوم الأحد في مواجهة نارية في قمة المرحلة الـ28.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية (15:45 بتوقيت غرينيتش) على ملعب "أنفيلد".
وكان أرسنال انتهز الفرصة وارتقى إلى الصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برنتفورد بهدفين لواحد أمس السبت.
ورفع أرسنال رصيده إلى 64 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن ليفربول الثاني ونقطتين عن مانشستر سيتي الثالث.
ويخوض مان سيتي اللقاء منتشيا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على كوبنهاغن الدنماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، فيما سحق ليفربول مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".
ويعول مان سيتي على المتألق فيل فودن الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ18 هدفا، فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للإصابة ليشارك أمام سبارتا براغ، بعدما اعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان إثر معاناته من كثرة الاصابات في صفوفه.
وتوقعت شبكة "squawka" أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:
ليفربول (4-3-3)
في حراسة المرمى: كيليهر
في الدفاع: برادلي، غوميز، فان ديك، روبرتسون
في الوسط: إليوت، إندو، ماك أليستر
في الهجوم: صلاح، نونيز، دياز.
مانشستر سيتي (4-3-3)
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، آكي
في الوسط: رودري، دي بروين، سيلفا
في الهجوم: فودين، هالاند، ألفاريز.

ملاعب

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