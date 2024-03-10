فيديو - احدهم قفز من مرتفع وآخر فقد والدته بعد ان ألمها ضرباً .. تجارب مريرة يرويها اشخاص وقعوا بفخ المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News)شارك أشخاص وقعوا بفخ المخدرات في الأردن تجارب مريرة ومؤلمة بعد ان ادمنوا مادة "الكريستال" المخدرة على أمل ان يحذروا الاخرين من الوقوع بها حيث لا ينفع حينها الندم .



وقال أحدهم في تسجيل صوتي نشره الأمن العام على "فيسبوك" إنه بدأ بتعاطي الكريستال بعد التعرف على مجموعة من الشباب الذين أقنعوه بتجربتها.



وأضاف أنه اعتقد في البداية أن التعاطي يقتصر على مرة في الشهر أو في الأسبوع، لكنه سرعان ما اكتشف إدمانه وحاجته المستمرة للتعاطي اكثر من مرة في اليوم الواحد. واصفاً شعوره أثناء تعاطي الجرعة بالضغط الهائل على جسده ورؤية أشياء غير واقعية.



وذكر أحدى هلوساته: "احد جيراننا كانوا يرحلون من منزلهم ، وتهيأ لي ان رجال الامن قدموا للقبض عليّ ، فقفزت من الطابق الثالث ما ادى الى كسور خطيرة في جسمي"



وأكمل نادما: "أنا ضريت حتى أهل بيتي.. أصدقائي الذين كانوا يترددون على منزلي اعتدوا على أختي، أنا دمرتها."



وأكد أنه بمساعدة أسرته بدأ بالعلاج من تعاطي هذه المادة السامة.



وختم بنصيحة للشباب بعدم التعاطي حتى ولو لمرة واحدة، مؤكدًا أنه حتى وإن تعافى من المخدرات لن يتمكن من محو ماضيه: "لو تعالجت من المخدرات ما رح أقدر أتعالج مما فعلته بنفسي وبأهلي.."



وفي حديث شخص آخر نشره الأمن العام، أكد أنه بدأ تعاطي المخدرات في مرحلة المراهقة.



وتابع أنه التجأ إلى رفاق كانوا يتعاطون المواد المخدرة وقاموا بعرض مادة الكريستال عليه أول مرة ، مضيفاً أنه أصبح يعمل المستحيل بعد ذلك للحصول عليها: "صرت أضرب أمي، أبيع اثاث البيت، أبيع أي شيء لأجلب ثمنها."



واستذكر: "في احد الايام ضربت أمي ودخلت السجن وأجاني خبر بعد شهرين أن والدتي توفت.. خسرت والدتي وخسرت كل شيء."



وأضاف أنه قرر العلاج واللجوء إلى مركز علاج المدمنين مشيرا إنه وجد كل الدعم من الكوادر وأشخاص ولم يشعروه بأي نقص.



وانهى حديثه نادمًا: "بس في شغلة وحدة نقصتني أمي ما رجعتلي"



وتحذر مديرية الأمن العام بشكل كبير خلال الفترة الحالية من تعاطي مادة الكريستال عبر حملة ترويجية أطلقتها عبر منصاتها ووصفتها بـ "مخدر الشيطان"، مشيرة إلى أنها تتسبب بالإدمان السريع وتلف في الخلايا العصبية .