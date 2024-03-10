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إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلق صاروخ باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وقال مراسل الجزيرة مسبقا أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

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