إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان
التاريخ
3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلق صاروخ باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقال مراسل الجزيرة مسبقا أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
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