الأوقاف: 15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر و الإقامة خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة خلال شهر رمضان المبارك، كما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة 10 دقائق كما كانت عليه.
جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، لمديري مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة.
ويأتي التعميم من باب التخفيف والتيسير على المصلين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
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