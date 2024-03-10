الحسين التقنيّة تنظم مؤتمر مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل

MENAFN - Al Wakeel News)نظمت جامعة الحسين التقنيّة "مؤتمر HTUX 2033: مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل" لإطلاق ثلاث مبادرات لمنصّة HTUX، التي تعد منصّة التعلّم الرقميّة العربيّة الأولى من نوعها، وطورها مركز التعلّم الرقمي في الجامعة.



وتضمّن المؤتمر جلسة نقاشيّة في مجال مستقبل التعلّم والعمل، شارك خلالها وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس أمناء مؤسّسة وليّ العهد المهندس غسّان نقل، ورئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي.



وجاء الإعلان عن المبادرات في إطار مساهمة منصّة HTUX بتقديم مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل، كان أوّلها تقديم 4 آلاف فرصة "نمو" مجانيّة للشباب من خريجي وطلبة السنة النهائية في الجامعات الأردنيّة؛ لإحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية من خلال مسارات تعلّم مسرّعة مدتها لا تزيد على 6 أشهر.



ومبادرة نمو هي إحدى مبادرات مؤسّسة عبد الله الغرير، أطلقت نهاية العام الماضي في الأردن وتونس ولبنان، وتنفذ في الأردن من قبل منصّة HTUX وبالشراكة مع مؤسّسة عبد الله الغرير ومؤسّسة وليّ العهد.



كما جرى الإعلان عن تقديم 3 فرص مجانيّة لـ 100 مدرسة أردنية لحصول 300 طالب على دورة هندسة الروبوتات من خلال المنصّة، وتأهيل مدارسهم للمشاركة ببطولة تحدّي روبوتات السومو الوطنية التي تقام سنوياً في جامعة الحسين التقنية.



والإعلان عن آلية انضمام المدارس الأردنية لمبادرة تتيح لجميع طلابها في المرحلة الثانويّة من الانضمام لمسار المنصّة المسّرع لتعلّم البرمجة بلغة بايثون،

واستخدامها على منصة ريبليت "Python Power-Up: Mastering Coding with Replit's Magic"، وعلى فرصة حصول 20 طالبًا ممن يتقدّم منهم لاختبارات جامعة الحسين التقنيّة لتحديد المستوى في أساسيات البرمجة والحوسبة على قبول لمقعد دراسي في الجامعة.



بدوره، قال الحنطي إن هذه المنصّة تمثّل نقلة نوعيّة في مستقبل التعلّم، وتجسّد التزام الجامعة بتوفير فرص تعلّميّة مبتكرة مرنة وسهلة الوصول للشباب العربي، وتجهّزهم وتزوّدهم بالمهارات الأساسيّة لسوق العمل التنافسي.

وشدد على أن تقديم المسارات بمزج اللغة العربيّة المحكيّة (اللهجة البيضاء) مع الإبقاء على المصطلحات باللغة الإنجليزيّة، يزيل العوائق أمام العديد من الشباب العرب، ويسهّل الوصول ويعزّز الشمولية، ويلبّي الاحتياجات التعلّميّة والوظيفية للشباب العربي.



وقدّم مدير مركز التعلّم الرقمي رامي الكرمي، عرضا تقديميا عن منصّة HTUX التي تعد منصة تعلّم رقمية رائدة تقدّم مسارات تعليمية مسرّعة ومبتكرة مدّتها ستة أشهر بهدف تمكين وتوظيف الشباب العربي، وإحداث تحوّل جذري في المشهد التعليمي.

