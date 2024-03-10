الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها وأوكرانيا خسرت 900 جندي خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على عدة محاور للقتال، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 895 عسكريا خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

على محور كوبيانسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 3 هجمات مضادة للعدو، الذي خسر أكثر من 110 جنود

على محور دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة على الخط الأمامي، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 280 جنديا

على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت هجومين مضادين، فيما تكبد العدو خسائر تبلغ 310 عسكريين



على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 150 جنديا، وعلى محور خيرسون نحو 45 جنديا آخرين



تدمير أعداد من الدبابات والمدافع والمركبات وإصابة نقاط مراقبة وتحكم ومستودعات وقود وذخيرة، وقوات ومعدات عسكرية للعدو في 136 منطقة

إسقاط ثلاثة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و130 طائرة بدون طيار أوكرانية.

