Sunday, 10 March 2024 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها وأوكرانيا خسرت 900 جندي خلال يوم

3/10/2024 9:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على عدة محاور للقتال، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 895 عسكريا خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:
على محور كوبيانسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 3 هجمات مضادة للعدو، الذي خسر أكثر من 110 جنود
على محور دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة على الخط الأمامي، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 280 جنديا
على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت هجومين مضادين، فيما تكبد العدو خسائر تبلغ 310 عسكريين


على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 150 جنديا، وعلى محور خيرسون نحو 45 جنديا آخرين


تدمير أعداد من الدبابات والمدافع والمركبات وإصابة نقاط مراقبة وتحكم ومستودعات وقود وذخيرة، وقوات ومعدات عسكرية للعدو في 136 منطقة
إسقاط ثلاثة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و130 طائرة بدون طيار أوكرانية.

MENAFN10032024000208011052ID1107957844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث