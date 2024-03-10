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الأسرة النيابية تستعرض مسيرة المرأة الأردنية

3/10/2024 9:07:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعرضت لجنة المرأة والأُسرة النيابية، خلال اجتماع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، واليوبيل الفضي، اليوم الأحد، مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وحضر الاجتماع: مُساعد رئيس مجلس النواب مياد شريم، النواب: عبير الجبور ، فليحة الخضير، صفاء المومني، هادية السرحان، بالإضافة إلى موظفات الأمانة العامة للمجلسين وعدد من سيدات المُجتمع.
وقالت رئيسة اللجنة، النائب الدكتورة زينب البدول، لقد قامت المرأة الأردنية على مدى 25 عامًا بدور بارز في الحياة العامة، مُضيفة أن المرأة الأردنية تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك، الذي حرص منذ سلطاته الدستورية العمل على تمكين ودعم المرأة.

وأعربت عن اعتزازها وفخرها بالبرلمانية الأردنية، والتي تُعتبر شريكًا في المسيرة الديمقراطية، مُشيدة بأدائها المُميز على المستويين التشريعي والرقابي.
وأشادت البدول بالدور الفاعل الذي قامت به المرأة في البرلمان التاسع عشر، بالمُشاركة في إقرار التعديلات الدستورية، خصوصًا تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، حيث تم إضافة كلمة الأردنيات، فضلًا عن إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال تعزيز تمثيل المرأة في المكتب الدائم.
ودعت، المرأة الأردنية إلى العمل بجد واجتهاد واستغلال الفُرص التي تقدمها الدولة إليها، مُعربة عن شكرها لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على دعمه للقضايا المطروحة من قبل النواب السيدات.
وثمنت البدول الدور الذي تقوم به موظفات المجلس، واصفة إياهن بأنهن أصحاب خبرة.
من جانبهن، أعربت عضوات اللجنة النواب السيدات الحضور عن الفخر بالإنجازات التي حققتها النواب السيدات، في مجلس النواب التاسع عشر.

وأكدن أن المرأة لعبت دورًا حيويًا في المُجتمع، عبر مُشاركتها في مُختلف مناحي الحياة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مُثمنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة ونشاطاتها في الميادين كافة.
واستذكرن في يوم المرأة العالمي، نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعًا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن.













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