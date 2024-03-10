مؤسسة قطر تستضيف سباقًا مخصصًا للسيدات في اليوم الدولي للمرأة

(MENAFN
- Qatar Foundation )
الدوحة، قطر، 8 مارس 2024: في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، شاركت مئات النساء من جميع أنحاء قطر في السباق الذهبي للسيدات الذي استضافته مؤسسة قطر في الشقب بالمدينة التعليمية. وتضمن السباق، الذي نظمته مجموعة "أثلتيك إيدج" مسارين: 5 كيلومترات للبالغات و1 كيلومتر للأطفال.
أوضحت رابعة المصلح، خريجة جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Parisفي قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، الهدف وراء تأسيسها مجموعة "أثلتيك إيدج" قائلةً: "بدأت رياضة الجري في عام 2019، وتحولت إلى شغف لديّ. كإمرأة، أفهم التحديات التي تواجهها النساء عند بدء رحلة اللياقة البدنية. ولهذا السبب قمت بتأسيس" أثلتيك إيدج".
وأضافت: "في مجموعة "اثليتك أيدج"، نقوم بتنظيم أنشطة متنوعة، ومن بينها برنامج الجري للمبتدئات بهدف جري مسافة 5 كيلومترات بشكل متواصل. وهذا البرنامج يُعد واحدًا من أكثر مبادراتنا استقطابًا للمشاركين، ويستهدف النساء اللاتي يواجهنّ تحديًا في اتخاذ قرار البدء في ممارسة الجري، حيث يقدم البرنامج لهم التوجيه، والتحفيز لجري مسافة 5 كيلومترات بعد ستة أسابيع من التدريب".
وتابعت:" أنا فخورة جدًا بالتقدم الذي أحرزه هذا البرنامج، إذ ازداد عدد المشاركين فيه بشكل ملحوظ منذ إطلاقه. بعض النساء المشاركات كنّ غير قادرات على الركض لمدة تتجاوز 30 ثانية، واليوم يشاركن في مسافة نصف ماراثون".
وأشارت المصلح إلى أنها بدأت بممارسة المشي كنوع من التمرين، ثم تطورت إلى الجري، والذي أصبح بالنسبة لها أكثر من وسيلة للحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، بل أصبح شغفًا، ومصدرًا للسعادة.
تقول المصلح:" سرعان ما بدأت أدرك النقلة النوعية التي أحدثتها رياضة الجري في حياتي، إذ لم يقتصر تأثيره الإيجابي على تعزيز صحتي البدنية فحسب، بل امتد ليشمل راحتي النفسية وعلاقاتي الاجتماعية . لقد بات الجري بالنسبة لي علاجًا فعّالًا للتحديات التي أواجهها. لا أستطيع وصف مدى السعادة التي شعرت بها حين أكملت مسافة 5 كيلومترات لأول مرة."
وأوضحت المصلح أهمية استضافة سباق خاص للسيدات، وتأثيره الإيجابي على المجتمع المحلي، قائلة: "تتوق العديد من النساء للمشاركة في مثل هذه الأنشطة، لكنهن قد لا يشعرن بالراحة بسبب عدم توفر الخصوصية، وقد منحهن السباق الذهبي الفرصة لممارسة الرياضة وسط بيئة آمنة، والتواصل مع نساء أخريات يشاركهن الاهتمامات نفسها".
وأضافت المصلح أن مؤسسة قطر كانت داعمة للغاية في استضافة هذا الحدث، حيث أخذت المؤسسة على عاتقها دعم رؤية الدولة في بناء مجتمع صحي ونشط، والتزمت بتوفير المزيد من الفرص للمرأة في مجال الرياضة".
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