معتز بن عبدالله الضرّاب رئيساً تنفيذياً لـ stc الكويت

(MENAFN
- Morimak) مدينة الكويت، 09 مارس 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تعيين المهندس معتز بن عبدالله الضرّاب رئيسًا تنفيذيًا لشركة stc الكويت. يتمتع الضرّاب بخبرة عريقة في الإدارة التنفيذية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شغل المهندس معتز بن عبدالله الضرَّاب عدداً من المناصب التنفيذية والقيادية في شركات محلية ودولية حيث اكتسب خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجالات.
ويعتبر المهندس الضراب من العناصر و الكفاءات التي تمتلك خبرة عريقة في مجال الاتصالات و التحول الرقمي والتي سوف تساهم في عملية مواكبة الشركة للتطور السريع في قطاع الاتصالات وتنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع نطاق أعمالها الذي يعتمد على نموذج تشغيلي إنتاجي ورقمي ، بالاضافة الى تطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها الأفراد منهم والشركات
وقبل انضمامه إلى stc الكويت، شغل الضراب منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في solutions by stc السعودية منذ عام 2020، حيث لعب دورًا رئيسيًا في بناء استراتيجية متميزة ساهمت في النمو التحويلي للشركة في العالم الرقمي المتطور باستمرار. كما لعب الضراب أيضًا دورًا محوريًا في قيادة فريق الاكتتاب العام في عام 2021، والنجاح في إدراج solutions by stc السعودية في السوق الرئيسية للبورصة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في تعزيز موقع الريادة للشركة في قطاع تمكين التحول الرقمي وكمزود رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية مع تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية. وكان المهندس الضراب قد انضم الى solutions by stc السعودية في عام 2015 متدرجا وظيفياً من مدير إدارة هندسة الحلول الى منصب مدير عام الحوكمة المؤسسية ونجاح العملاء عام 2019.
بدأ المهندس الضراب مسيرته المهنية كمهندس في Cisco Systems في عام 2007 قبل أن ينضم إلى الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية في عام 2009 كاستشاري نظم حيث قاد عدة مشاريع للبنية التحتية والربط الدولي بين شركات اتصالات عالمية. وانضم المهندس معتز الضرَّاب في عام 2012 الى Cisco Systems في فترة ثانية حيث توج جهوده بحصوله على جائزة الإنجاز للمبيعات.
و حصل المهندس معتز بن عبدالله الضرَّاب على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2007 ، كما حاز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في عام 2014؛ ودرجة الماجستير في إدارة التغيير من معهد انسياد في فرنسا في عام 2019، وأكمل برنامج القيادة التنفيذية من هارفرد في عام 2023.
MENAFN10032024006699014497ID1107957588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.