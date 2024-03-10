أكثر من 1100 سيدة أعمال ومحترفة من بنغلاديش تترك بصمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Panasian1) دبي الإمارات العربية المتحدة؛ 9 مارس 2024
أبرز عناوين الأخبار :
1. تشكل النساء حوالي 49.42% من سكان بنجلاديش، و71.18% منهن يعرفن القراءة والكتابة. ومع ذلك، فإن 7.2% فقط من الشركات في البلاد ترأسها نساء؛
2. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، تشارك النساء في أكثر من 40 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنغلاديش؛
3. بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في بنغلاديش 2.8 مليون، أي حوالي 24.6 في المائة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد؛
4. بلغ عدد البنغلاديشيون غير المقيمين ويتولون الإدارة إلى أكثر من 100.000 من أصل 750.000 شركة نشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
5. تساهم حالياً أكثر من 100 سيدة أعمال بنغلادشية عصامية و1000 امرأة محترفة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
تساهم حالياً أكثر من 100 سيدة أعمال بنغلادشية عصامية و1000 امرأة محترفة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتصريحات مسؤول كبير. وينشطون في العقارات والمطاعم والملابس والتجارة والمجوهرات والبقالة وخدمات الطباعة وما إلى ذلك.
ووفقاً للمصادر، يمتلك البنغلاديشيون غير المقيمين ويديرون أكثر من 100 ألف شركة من أصل 750 ألف شركة نشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أن عدد رائدات الأعمال البنغلاديشيات صغير جدًا مقارنة بالعدد الإجمالي للشركات المملوكة لرواد الأعمال من البنغلاديشيون غير المقيمين، إلا أن أعدادهن تتزايد مع قيام المزيد والمزيد من النساء بتأسيس أعمالهن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتابع العديد من ربات المنازل البنغلاديشيات أيضًا أعمالهن باستخدام منصات الإنترنت على قنوات الأعمال على فيسبوك وإنستغرام، وتتزايد أعدادهن بسرعة، حيث تتجاوز حوالي المليون، وحوالي 30 بالمائة منهم من النساء.
ويعكس تقدمهم السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح تمكين المرأة في بنغلاديش. وتلعب المرأة في بنغلاديش دورًا مهمًا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، تشارك النساء في أكثر من 40 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنغلاديش. وتمثل هذه المساهمة نسبة كبيرة في اقتصاد البلاد، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي بنغلاديش، زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل ملحوظ من 15.8 في المائة في الفترة 1995-1996 إلى 35.6 في المائة في عام 2016. ولم يتمكن سوى حوالي 12 في المائة منهن بأن يصبحوا رائدات أعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 90 في المائة من 5 ملايين محترف يعملون في صناعة الملابس الجاهزة التي تحقق عائدات تصدير بقيمة 40 مليار دولار أمريكي هم من النساء.
تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البنغلاديشي أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في بنغلاديش بلغ 2.8 مليون، وهو ما يمثل حوالي 24.6 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجراها معهد بنغلاديش لدراسات التنمية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء توظف حوالي 8.4 مليون شخص، أي حوالي 10% من إجمالي القوى العاملة في بنغلاديش. وتشارك المرأة في بنغلاديش في مجموعة واسعة من أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات.
كما قالت عبيدة حسين، رئيسة مجموعة سيدات قنصلية بنغلاديش والأمينة العامة للمرأة الدبلوماسية لمجموعة دبي "لقد تقدم تمكين المرأة بشكل ملحوظ في بنغلاديش على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تغييرات ملحوظة في العديد من جوانب المجتمع. لقد أصبحت المرأة في بنغلاديش عاملاً رئيسياً في تنمية الأمة، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة بالإضافة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية،
"لقد خطت بنغلاديش خطوات بارزة في النهوض بتعليم الفتيات. ويفيد البنك الدولي أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي قد وصل إلى التكافؤ تقريبا. ومن أجل تمكين المرأة، من الضروري زيادة مشاركتها الاقتصادية وأمنها المالي. وقد شهدت بنغلاديش ارتفاعًا في ريادة الأعمال النسائية نتيجة لدعم الحكومة للعديد من المبادرات، مثل برامج التمويل المصغر والتدريب على تنمية المهارات.
ولقد نظمت حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 08 مارس 2024.
وتشكل النساء حوالي 49.42% من سكان بنغلاديش، ونحو 71.18% منهن يعرفن القراءة والكتابة. ومع ذلك، فإن 7.2% فقط من الشركات في البلاد ترأسها نساء. وبلغت هذه النسبة 2.80 في المائة (0.10 مليون) في عام 2001، مما يشير إلى أن عدداً متزايداً من النساء أصبحن صاحبات أعمال.
ومن دواعي السرور أن نرى أن عدد سيدات الأعمال في البلاد قد زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وترجع هذه الزيادة في معظمها إلى الوعي المتزايد لدى نسائنا بالاستقلال المالي من خلال ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى مسؤولياتهن المنزلية التقليدية. كما ساهمت جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال النسائية في نجاح المبادرة.
وتقول عبيدة حسين إن التمكين السياسي للمرأة أمر بالغ الأهمية لضمان تمثيلها وتأثيرها في عمليات صنع القرار. فلقد قطعت بنغلاديش خطوات كبيرة في زيادة المشاركة السياسية للمرأة من خلال تبنى مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك تخصيص مقاعد للنساء في مؤسسات الحكومة المحلية.
"وقد أدى ذلك إلى حضور أكبر للمرأة في الأدوار القيادية السياسية واتباع سياسات أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين. وتعتبر الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش، شخصية مؤثرة في تشكيل سياسات البلاد وتعزيز تمكين المرأة. ولقد حققت بنجلاديش تقدمًا كبيرًا في مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تحت قيادتها.
"لقد تغلبت المرأة في بنغلاديش على العقبات وحققت نجاحا ملحوظا في مجموعة متنوعة من المجالات، من التعليم والرعاية الصحية إلى المشاركة الاقتصادية والتمثيل السياسي."
ولقد أطلقت ناهدة خان، وهي مضيفة طيران سابقة في طيران الإمارات، مشروعها العقاري في الأشهر الأخيرة، بعد ترك وظيفتها خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). ثم عملت مع عدد قليل من سماسرة العقارات وتعلمت التجارة.
وتقول ناهدة خان، مؤسسة مؤسسة ناهدة خان العقارية "لقد كانت عملية تعلم رائعة بالنسبة لي -خاصة بعد العمل في صناعة الطيران لما يقرب من عقدين من الزمن، ثم الدخول في مجال بيع العقارات - لقد كانت رحلة رائعة . ومع ذلك، بمجرد أن اكتسبت الثقة وقاعدة عملاء قوية، قررت الخروج وإطلاق عملي الخاص الذي يحمل توقيعي وبصمتي"
وتدير مؤسسة ناهدة خان مدرسة وجمعية خيرية تعتني بمجموعة من الأطفال الصغار والمعوزين – من خلال توفير الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية.
وتقول: "معظم أرباح عملي تذهب إلى مؤسسة ناهدة خان، وأريد الاستمرار في دعم هؤلاء الأطفال لأطول فترة ممكنة".
فاطمة بيجوم هي سيدة أعمال بنغلادشية عصامية من شيتاغونغ، بدأت مشروعها التجاري في سن السادسة والعشرين، عندما فقدت زوجها – وهى المعيل الوحيد في الأسرة - مع ثلاثة أطفال صغار لرعايتهم.
وتقول: "لقد أنشأت متجرًا للبيع بالتجزئة في منطقة سكنية في مدينة شيتاغونغ في عام 2007 بينما كنت أعتني بثلاثة أطفال صغار". "لقد كانت مهمة شاقة، ولكن كان لدي الشجاعة للمضي قدمًا، وفي النهاية جاء النجاح بعد أن بذلت الكثير من الجهود. ومع النجاح، جاءت التحديات واضطررت إلى الانتقال إلى مكان آخر عندما بدأ رجال الأعمال المنافسون في تخويفي.
"في وقت لاحق، نقلت عملي إلى دبي وأدير الآن مجموعة من الشركات مقرها في سوق العوير للفواكه والخضروات - وهو عالم خاص بالرجل تمامًا. أشتري الحاويات بسعر الجملة وأبيع الفواكه والخضروات في السوق المحلية. وحاليًا، نتعامل مع أكثر من 15 حاوية شهريًا. الأعمال تنمو ونحن نخطط لتوسيع أعمالنا."
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