انطلاق مهرجان رمضان الشارقة 2024 بمشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمتاجر

(MENAFN
- Misbar Communications)
الشارقة، 8 مارس 2024
انطلقت اليوم (الجمعة) فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية ابتهاجاً بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل القادم، بنسخته الـ 34 التي تمتد فعالياتها على مدار 37 يوما إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة، في واحد من أبرز مهرجانات الترويج والترفيه الذي يقدم لجمهور المتسوقين من داخل وخارج الإمارة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة للتسوق تضم أنشطة ومسابقات متنوعة.
ويستهدف المهرجان الذي يعد من أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة ويستقطب زواره منذ أكثر من ثلاثة عقود، دعم قطاع التجزئة والحركة السياحية في الإمارة، وتشارك فيه المراكز التجارية الكبرى في مدن ومناطق الشارقة ووكلاء العلامات التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشمل عروضه آلاف المحال التجارية التي سجّلت مشاركتها لتطلق عروضها الترويجية على مختلف أنواع المنتجات والعلامات التجارية العالمية.
ويتيح المهرجان لجمهوره من سكان وزوار الشارقة اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية بأسعار تنافسية وبنسبة تخفيضات تصل إلى 75 %، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تمزج بين عروض الفنون التراثية المصاحبة لتجارب التسوق والمسابقات والجوائز القيّمة التي تتخلل الأنشطة الترويجية في المراكز والمحال التجارية المشاركة في المهرجان.
مواصلة النجاح
وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن غرفة الشارقة تسعى دائما إلى الحفاظ على نجاح وتفرد هذا الحدث الضخم، وأن تنظيم النسخة الجديدة من المهرجان لهذا العام ركز على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في دعم قطاع التجزئة وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ومنح سكان وزوار الشارقة تجارب مميزة ومختلفة، ليستمر من خلالها دور المهرجان الهام والمتمثل في تسليط الضوء على المكانة الرائدة لإمارة الشارقة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ضمن جهود غرفة الشارقة للمساهمة في تعزيز اقتصاد الإمارة وإحياء النشاط التجاري وتقديم الدعم اللازم لفعاليات القطاع الخاص وتعزيز وتنويع الحملات الترويجية والترفيهية.
عروض وجوائز
من جانبه أشار إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة منسق عام المهرجان إلى أن مهرجان رمضان الشارقة يزخر هذا العام بمجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الرائعة التي ستنطلق في كل أرجاء الإمارة وتمتد إلى مدن وضواحي المنطقة الوسطى والشرقية، لتصاحب تقديم عروض ترويجية وجوائز قيمة للمتسوقين على مدار الشهر الفضيل، حيث حرصنا في غرفة الشارقة على التنسيق مع شركاء الغرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتنظيم نسخة فريدة من المهرجان لضمان موسم يحقق ازدهار قطاع التجزئة ويقدم تجارب تسوق لا تنسى لسكان وزوار الإمارة لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية في شهر رمضان المبارك الذي يتميز بأجواء روحانية واجتماعية لها خصوصيتها.
ويعد مهرجان رمضان الشارقة علامة فارقة وحدثا اجتماعيا واقتصاديا بارزا في الإمارة تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون بين القطاعين العام في إطار سعيها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية.
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