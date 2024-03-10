سامسونج للإلكترونيات تحصل على 75 تقديراً ضمن جوائز iF Design 2024

(MENAFN
- BCW Global) سيول، كوريا – 9 مارس 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيّات عن حصولها على 75 جائزة ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم iF Design 2024؛ المسابقة الألمانية الدولية المرموقة، وتشمل الجوائز التي حازت عليها جائزتان ذهبيّتان لتلفاز سامسونج OLED (S95C)، ونسخة تغليف Maison Margiela للهاتف الذكي Galaxy Z Flip5.
وكانت جائزة iF Design قد تأسست في العام 1953 باسم Die Gute Industrieform e.V، وتعتمد على إجراء تقييمات شاملة وفقاً لعدد من العوامل، بما في ذلك مدى تمايزها عن منافسيها وتأثيرها، عبر تسع فئات، وهي: تصميم المنتجات، والتغليف، والاتصالات، والهندسة الداخليّة، والمفهوم الاحترافي، وتصميم الخدمة، والهيكل الخارجي، وتجربة المستخدم، وواجهة المستخدم.
وأكّد تي إم روه، رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة سامسونج للإلكترونيات، على الدور الهام الذي يلعبه تصميم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في تشكيل تجارب المستخدمين. مشيراً إلى أنّ الجوائز التي حصلت عليها سامسونج تعدّ مؤشراً على التقدم المستمر الذي حققته سامسونج في هذا المجال. وقال: "نواصل التزامنا بمنح الأولوية للتصميم الذي لا يعتبر ضروريًا فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الغرض المقصود من المنتج، ونمضي قدماً نحو التكيف مع أنماط الحياة المتطورة للمستهلكين وتعزيز تجاربهم من خلال الابتكار المستمر في التصميم".
جائزتان ذهبيتان لمنتجين مبتكرين
يتميّز تلفزيون OLED (S95C) بتصميمه الأنيق والنحيف للغاية الذي يبلغ 9.9 ملم، والذي يعمل على تقليص الفجوة عند تركيبه وبالتالي إتاحة تثبيته بشكل مُحكم على الحائط. ولا يعزز هذا التصميم الجودة الجمالية الشاملة للمساحة فحسب، بل يساهم أيضًا في تركيب سلس وأنيق، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز التلفزيون بتقنية Dolby Atmos، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية ومرئية غامرة من خلال توفير صوت واقعي ثلاثي الأبعاد.
وتعكس نسخة تغليف Maison Margiela للهاتف Galaxy Z Flip5 أسلوب دار الأزياء الفرنسيّة Maison Margiela المميّز، عبر استخدام نمط خياطة فريد في وسط الغطاء. ويشبه التصميم العام للعبوة صناديق العينات الأرشيفية المستخدمة في المتاجر المتخصّصة لتخزين عينات القماش والخيوط. علاوة على ذلك، فإن الجزء الخارجي من العبوة مغطى بقماش منسوج على شكل كتاب ورقي، مما يدمج الجهاز بسلاسة مع الجمالية الراقية والعصرية المرتبطة بمشغل Maison Margiela.
75 جائزة توزّعت بين التلفزيونات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية
وشملت الجوائز الـ 75 التي حصلت عليها سامسونج مختلف فئات التصميم. فإلى جانب الجوائز الذهبيّة لتلفاز OLED (S95C)، ونسخة تغليف Maison Margiela للهاتف الذكي Galaxy Z Flip5. امتدت الجوائز إلى فئة تصميم المنتجات، لتشمل جائزة لجهاز Bespoke AI Laundry Combo™، وهي غسالة ومجفف معاً، وجهاز Music Frame مكبر صوت لاسلكي مصمم بغطاء قابل للتخصيص، ويهدف إلى الاندماج بسلاسة في البيئات المنزلية للمستخدمين، وGalaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5، الهواتف الذكية القابلة للطي التي تستخدم عامل شكل جديد لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز بشكل خاص بشاشة عرض أكبر.
وتتضمن المنتجات والخدمات الأخرى التي حصلت عل تقدير لتميزها في التصميم؛ Samsung Now+ وQ Symphony وDesign Samsung Website. ويعرض +Samsung Now معلومات مفيدة مثل الطقس أو البث المباشر لكاميرات المراقبة المنزلية دون تشغيل التلفاز؛ فيما تعمل تقنية Q Symphony على زيادة التجارب الغامرة إلى أقصى حد من خلال استخدام تقنية الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مساحات المشاهدة لدى المستهلكين؛ ويتمتع الإصدار الأحدث من موقع Design Samsung الإلكتروني بتجربة محسنة للهاتف المحمول وواجهة سهلة الاستخدام.
MENAFN10032024005161011692ID1107957561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.