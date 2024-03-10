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الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 6 مارس 2024 — تواصل زمالة صناع الأثاث التي تطرحها الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع "اصنع" في إعادة تعريف أساليب التصميم التقليدي والتأثير في قطاع ريادة الأعمال في مجال التصميم ضمن سوق إبداعية تنافسية. وقد ضمت الزمالة في نسختها الثالثة بقيادة عمار كالو، أستاذ مشارك ومدير المختبرات في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، 10 مصممين انتسبوا للبرنامج الذي امتد على مدى 16 أسبوعًا، مزج خلالها بين النواحي النظرية الأكاديمية والخبرات العملية.
وقد انقسم البرنامج إلى ثلاث مراحل، حيث فرض تحد على المصممين المشاركين لوضع تصورات ومفاهيم جديدة لقطع أثاث، ثم بناء نماذج أولية لها، ثم التعمق في جوانب الإنتاج المتعلقة بها، وأخيرًا وضع نموذج عمل نهائي بهدف بدء مسار وظيفي جديد لهم. يقع مقر الزمالة في الزينة في أبوظبي، حيث استضافت استوديوهات "اصنع" المشاركين ضمن مساحات ورشات عملها التعاونية التي تضم مجموعة واسعة من الآلات والأدوات والفصول المهنية التي تتناول العناصر التقنية والميكانيكية واللمسية للهندسة والتصنيع والفن والتصميم، وحيث يمكن لرواد الأعمال والمخترعين الإبداع والابتكار.
يعرف كالو، وهو معماري ومصمم أثاث عالمي حائز على جوائز وتلقى تعليمه في أميركية الشارقة، باستكشافه للتقاطعات بين التكنولوجيا الرقمية والحرفية التقليدية. وتؤكد خبرته على أهمية الجمع بين التصميم المبتكر والمهارات العملية، مما فر للمشاركين أساسًا شاملاً لبدء حياة مهنية ناجحة في صناعة التصميم. قال: "يمر المصممون الذين يكملون هذه الزمالة في رحلة تحويلية، حيث يقومون بتطوير وتصميم وتصنيع قطع أثاث رئيسية يمكن إنتاجها بالجملة، فضلاً عن صقل مهاراتهم التقنية في توفير الموارد المادية وإتقان التقنيات الرقمية واليدوية. كما أنهم يكتسبون خلال الزمالة خبرة أساسية في مجال الأعمال وريادة الأعمال، مما يؤهلهم لإطلاق علاماتهم التجارية الخاصة بشكل فعال".
وقد تحول فعلاً عدد من المصممين الذين التحقوا بهذه الزمالة خلال الأعوام الماضية إلى رواد الأعمال. قال كالو: "يقوم بعض الزملاء بتأسيس أعمالهم الخاصة، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد. فهذه الزمالة تعمل على تعزيز بيئة إبداعية ومساحة للتجريب تسمح للمصممين بصقل مهاراتهم وتنمية منهجياتهم الإبداعية".
وتوجت الزمالة بمعرض زمالة صناع أثاث في المقر الرئيس في ميزا أبوظبي، حيث عرض كل مصمم زميل قطعة أثاث عملية وقابلة للتسويق. وتنوعت مفاهيم الأثاث والنماذج الأولية النهائية المعروضة، بدءًا من قطعة مصممة لفناني الحناء المسافرين وطاولة لعب الشطرنج مستوحاة من النجارة اليابانية، إلى إعادة تفسير معاصرة لصندوق المندوس الإماراتي التقليدي وغير ذلك.
وقال طلال الأنصاري، المدير العام لـ "اصنع": "يسعدنا أن نحتفل بتتويج أشهر من العمل الجاد والتفاني قدمه لنا الزملاء المصممون ضمن زمالة صناع الأثاث الموهوبين لعام 2023. إن برنامج الزمالة هو شهادة على التزام "اصنع" برعاية الإبداع ودفع حدود الابتكار في التصميم. ونحن نشيد بإنجازات هؤلاء الناشئين المصممين، ونتطلع إلى المتابعة والمساهمة في رحلتهم المهنية القادمة".
ومن بين المشاركين في برنامج الزمالة هذا العام خريجات أميركية الشارقة روز العمير وفاطمة العوضي في العمارة، وخريجة التصميم الداخلي دينا عبد الرحمن.
وقالت العمير التي تخرجت بامتياز عام 2022 حاليًا في استوديو صغير يركز على التصميم الداخلي، حيث تركز بشكل كبير على الأثاث الثابت: "قررت الانضمام إلى هذه الزمالة لأنني مهتمة باستكشاف التصميم وممارسته على مستوى أكثر واقعية. فحتى وقت قريب، كنت أعمل في مشاريع واسعة النطاق تركز في الغالب على الهندسة المعمارية والتصميم الحضري، وأصبحت مهتمة بالتوجه أكثر نحو التصميم الداخلي والأثاث، حيث إن هذه جوانب لها اتصال مباشر وتفاعل أكبر مع جسم الإنسان. كما أن إنشاء نماذج أولية والمشاركة بشكل مباشر في عملية التصنيع بصفتي مصممة زودني بفهم أعمق بكثير للمواد التي أعمل بها".
وأضافت: "شعرت أن هذه الزمالة سوف تساعدني في تعزيز مكانتي كمصممة مستقلة، وستكون بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة لي لتنمية علامتي التجارية في المستقبل. لقد عرّفني التركيز الشديد على الجانب التجاري من التصميم على الأساسيات التي لم أكن أعرف عنها شيئًا، والتي سأحتاجها أثناء تطوير مسيرتي المهنية بشكل مستقل".
وقال الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، عن أهمية الزمالة: "إن برنامج الزمالة مميز جدًا في الأسلوب الذي يجمع بين التركيز المكثف على التصميم والحرفية وعلى ريادة الأعمال، حيث يتفاعل المشاركون مع مجموعة من الخبراء من خلفيات متنوعة في مجال التصميم والأعمال. وقد استمتعت كثيرًا بالمحادثات المحفزة التي أجريتها مع المشاركين حول مشاريعهم. أنا فخور بتعاوننا مع "اصنع" وممتن لهم دعمهم المستمر".
تعد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة مركزًا ديناميكيًا للإبداع والابتكار والتعاون متعدد التخصصات. تقوم الكلية من خلال التركيز على التميز والتعلم العملي والتكنولوجيا المتطورة بإعداد الطلبة ليصبحوا قادة في صناعة التصميم العالمية. وهي تعزز عبر برامجها الأكاديمية ومرافقها الحديثة ومجتمعها المتنوع من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ثقافة ديناميكية تشجع على التجريب والاستكشاف والمسؤولية الاجتماعية. ويتلقى الطلاب من مجالات العمارة والتصميم الداخلي إلى الاتصال المرئي وإدارة التصميم وتصميم الوسائط المتعددة تعليماً شاملاً يزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في عالم التصميم المتطور باستمرار.
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