انتشار أمني مكثف بمحيط المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود انتشار كبير لقوات الأمن في محيط المسجد الأقصى خوفا من اضطرابات عنيفة مع بدء شهر رمضان.
وكان الاحتلال قد شدد من إجراءاته في محيط المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، دعا عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض قيود على وصول فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر إلى المسجد الأقصى.
وفي المقابل، دعت الفصائل الفلسطينية وقيادات إسلامية داخل الخط الأخضر إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
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