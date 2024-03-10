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انتشار أمني مكثف بمحيط المسجد الأقصى

3/10/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود انتشار كبير لقوات الأمن في محيط المسجد الأقصى خوفا من اضطرابات عنيفة مع بدء شهر رمضان.


وكان الاحتلال قد شدد من إجراءاته في محيط المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وفي الآونة الأخيرة، دعا عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض قيود على وصول فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر إلى المسجد الأقصى.


وفي المقابل، دعت الفصائل الفلسطينية وقيادات إسلامية داخل الخط الأخضر إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

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